El alcalde de Yauco, Ángel Luis “Luigi” Torres firmó una orden ejecutiva para cerrar a partir de hoy los negocios que venden bebidas alcohólicas y limitar a servicios de “carry-out” a los restaurantes de su municipio, como una medida cautelar ante un rebrote de casos de COVID-19 que tuvo su génesis en una reunión familiar y del que ya se han identificado al menos 15 personas contagiadas con la enfermedad.

Así lo informó el ejecutivo municipal en entrevista con Primera Hora, al detallar que la orden entrará en vigor hoy a las 6:00 de la tarde y será efectiva por los próximos 30 días.

“Por recomendación de nuestro epidemiólogo, el doctor Andrés Juliá Beltrán, emitimos una orden ejecutivo donde prohibiremos que abran negocios de bebidas alcohólicas y aquellos negocios que vendan comida, podrán hacerlo exclusivamente para llevar. Además, se prohibirá aglomeración de personas en estacionamientos o áreas circundantes a los negocios… si compra la comida o bebida para llevar no se la puede comer en el estacionamiento. Eso está prohibido”, explicó al advertir que los comerciantes que incumplan se exponent a multas de $1,000 y al cierre de los negocios.

Sostuvo que la orden cancelará también toda actividad deportiva, artística, ciudadana o cívica en el municipio que para el 1 de julio tenía registrado 22 casos y hoy, semana y media después, ese total aumentó a 52. Esto representa más del doble de casos en un periodo de 11 días.

“La orden conlleva también que los viajeros tengan que reportarse a nuestra oficina de epidemiología para realizarse la prueba de COVID-19 no importa si se la realizaron en en el aeropuerto o en otro lugar”, agregó.

El anuncio de la orden ejecutiva surge en momentos en que el alcalde tuvo que suspender los servicios de recogido de desperdicios sólidos y de transporte colectivo en su pueblo, pues durante el fin de semana trascendieron dos casos de empleados de estas dependencias municipales que arrojaron positivo a las pruebas serológicas del virus. Ante lo ocurrido 60 empleados del ayuntamiento están en cuarentena y se les realizó hoy la prueba molecular para determinar si tienen o no la enfermedad del COVID-19. Los servicios de transporte y recogido de basura se reestablecerán cuando tengan los resultados de las pruebas realizadas.

“Son medidas que tenemos que asumir para atajar este rebrote en nuestra ciudad de Yauco”, declaró.

Aprovechó para hacer un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced- quien precisamente hoy se reúne con miembros del Task Force Médico para evaluar el panorama en el alza de contagios de coronavirus en la isla- y exhortarla a que revierta algunas de las medidas impuestas en la última orden ejecutiva, la cual concluye el 22 de julio y sería modificada por un nuevo escenario de reapertura economical, social y gubernamental.

“Mi llamado a la gobernadora es que pueda restituir el toque de queda en horas de la noche… ahí los alcaldes no tenemo facultad en ley para poderlo hacer. Eso ayudaría en lo que son las fiestas familiares que pudieran darse en horarios nocturnos… también sería de ayuda que se promueva legislación estatal para establecer multas a los viajeros que no cumplan con el requisito que tenemos en el municipio de que se hagan la prueba”, solicitó.

Ya suman 15 los contagios originados en una fiesta familiar

De otra parte, el epidemiólogo Juliá Beltrán, explicó que el brote identificado la semana pasada y el cual se originó en una reunión familiar del Día de Padres alcanza, al momento, los 15 contagios confirmados por pruebas moleculares. Las edades de los pacientes fluctúan entre los 2 y 96 años.

“Hemos encontrado casos adicionales en los últimos días gracias a la investigación que hacemos con el rastreo de contactos.

“Del primer caso identificado ya tenemos 15 casos adicionales identificados con pruebas moleculares y una segunda línea de transmisión del virus… se trata de una persona de la familia que visitó un comercio y contagiaron al comerciante. El comerciante, a su vez, contagió a su familia y por ahí vamos en la investigación”, explicó el experto.

Juliá Beltrán destacó que actualmente el equipo que se dedica al rastreo de contactos en Yauco -una iniciativa que comenzó en abril- cuenta con seis profesionales: dos enfermeras, dos epidemiólogos, un médico y una trabajadora social.

“Si no fuera por el sistema de rastreo no pudiéramos realizar este análisis e ir un paso alante con el virus y evitar que se contagion más personas”, reiteró.

Explicó que en Yauco se han detectado otras líneas de contagio como es el caso de un paciente que adquirió el virus en su trabajo y enfermó a su papa y otros familiares; la situación de viajeros que visitan a yaucanos y le transmiten el virus; así como escenarios en que las personas pudieron adquirir la enfermedad en supermercados, garajes, negocios… son lo que llamamos contagios comunitarios”, dijo el epidemiólogo.

“Esto no se trata solo de viajeros, sino también de personas transmitiendo el virus en la comunidad. Por eso mi llamado al alcalde de que estos negocios no pueden continuar abiertos hasta tardes horas de la noche… hemos visto que no están cumpliendo con las medidas de prevención y eso puede ocasionar que el aumento en casos sea aun más exponencial y hay que evitarlo”, acotó al indicar que en este rebrote no han tenido fallecimientos, pero sí se han hospitalizado a cinco personas en la última semana y una de estas estuvo en la unidad de cuidados intensivos.