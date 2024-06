A poco más de una hora para el cierre de los colegios de votación de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), más de 88,000 clientes de LUMA Energy se encontraban sin servicio eléctrico, una situación que se había combinado con las intensas lluvias en amplias zonas del país para complicar el evento electoral.

A las 3:45 p.m., el portal de LUMA precisaba que 88,004 abonados estaban sin servicio, la mayoría de ellos en las regiones de Bayamón (36,113) y Caguas (28,569).

El portavoz de LUMA, Hugo Sorrentini, indicó que 18 centros de votación estaban sin servicio eléctrico. “Algunos entran y algunos salen. Todo depende de las condiciones del tiempo en las áreas a través de la isla”, indicó Sorrentini, poco antes de las 4:00 p.m., agregando que personal de LUMA y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) estaba conversando “constantemente”.

Los 1,436 colegios de votación tienen previsto cerrar a los 5:00 p.m., tras lo cual comenzaría la transmisión electrónica de resultados.

Sorrentini agregó que la mayoría de los problemas con el servicio eléctrico se estaban registrando a nivel de los sistemas de distribución, y que se relacionaban principalmente con las condiciones del tiempo.

“Las condiciones del tiempo, definitivamente, han empeorado mucho en la tarde. Las inundaciones, problemas de vegetación y rayos que se han hecho sentir han afectado el sistema eléctrico. Sin embargo, continuamos respondiendo con todas las brigadas desplegadas a través de todo Puerto Rico para responder de la forma más rápida y segura posible. Nuestras brigadas se están exponiendo a las condiciones del tiempo y tienen que trabajar con la situación para mantenerse seguros, y muchas veces las inundaciones previenen el acceso a las áreas de trabajo”, comentó.

Más temprano en el día, LUMA precisó, en redes sociales, que había identificado fallas en, al menos, tres subestaciones, localizadas en Caguas, Dorado y Santa Isabel. “Estamos en comunicación con personal de cada municipio y tenemos brigadas en las tres subestaciones para restablecer el servicio de la forma más rápida y segura posible”, comunicó la empresa.

Colegios amanecen sin servicio

Al menos, dos centros electorales amanecieron el domingo sin servicio de energía eléctrica mientras que otros tuvieron problemas con el suministro, pero esto no interrumpió el inicio de las votaciones como parte de las primarias del PNP y el PPD, señaló la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera.

La escuela Trina Padilla, en San Juan, así como Villa Esperanza, en Caguas, no tenían luz previo a la apertura de los colegios de votación a las 9:00 a.m.

No obstante, Padilla Rivera indicó que, a las 9:00 a.m., la Trina Padilla ya tenía servicio eléctrico.

En el caso del centro cagüeño, personal de LUMA atendió la situación temprano en la mañana, sostuvo la presidenta alterna de la CEE.

Más tarde, se reportó que la escuela Aurora Waldorf, en Cupey, se quedó sin servicio eléctrico a eso de las 9:50 a.m. En ese centro votó –en medio del apagón– el precandidato a la gobernación por el PPD Jesús Manuel Ortiz.

“No nos coge de sorpresa que LUMA se haya llevado la luz. Suerte que la máquina (de escrutinio eléctrico) está trabajando cuatro horas con batería”, denunció Iván García, funcionario electoral del PPD.

Debido a las altas temperaturas que se han registrado, varios funcionarios –en su mayoría, adultos mayores– se han visto afectados.

“Le pido a los representantes de LUMA que resuelvan. Es tedioso este proceso sin energía eléctrica”, manifestó García.

Sobre esta situación, la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, sostuvo esta tarde que solicitó a la presidenta alterna de la CEE “que se movilicen los generadores eléctricos que nos indicaron que tenían alquilados para este evento”.

En declaraciones a periodistas, Angleró indicó que, pese a las interrupciones en el servicio, los centros de votación cerrarían a las 5:00 de la tarde, como había sido previsto. “No se interrumpe el proceso de atender a los electores”, sostuvo desde la sede la CEE, en Hato Rey.

Aseguran que no se afectará el proceso

“El que no haya servicio eléctrico o se interrumpa durante el día no afecta el proceso de votación”, manifestó Padilla Rivera, durante una conferencia de prensa para anunciar la apertura oficial de los colegios electorales a las 9:00 a.m.

“Su voto será contado y su voz será escuchada”, expresó.

Padilla Rivera indicó que la CEE ha estado en comunicación con LUMA y el sábado hubo una reunión para identificar 42 centros de votación que experimentaban problemas eléctricos.

“Muchos de ellos fueron sustituidos, otros de ellos se les proveyó generadores eléctricos. (...) Actualmente, quedaban dos pendientes y a estos dos centros de votación también se le brindaron generadores eléctricos”, expresó.

Por su parte, la comisionada electoral del PPD dijo que, en muchos casos, fueron los alcaldes quienes se movilizaron para proveer generadores en las instalaciones en las cuales se llevarían a cabo las primarias.

Al ofrecer una actualización, cerca de las 2:00 p.m., la presidenta alterna de la CEE hizo referencia a interrupciones del servicio de energía eléctrica en 11 centros de votación.

“Son situaciones que hemos podido atender, en caso de que no haya servicio (energético), hay máquinas de reemplazo. También, hemos estado llevando generadores en algunos de los casos y en otros, se ha restablecido el servicio. Tenemos comunicación directa con LUMA”, indicó Padilla Rivera, en declaraciones a GFR Media, desde el salón habilitado para la prensa, en la sede de la CEE.

Entre los centros de votación que no tenían electricidad, mencionó las escuelas Juan José Ozuna y Aurora, en San Juan, y el Centro Comunal Villa Esperanza, en Caguas. De momento, no pudo identificar las restantes ocho unidades electorales sin servicio.

Sostuvo, además, que las máquinas de escrutinio no deben afectarse, ya que “tienen baterías y, aunque no haya servicio eléctrico, el proceso electoral no se ha interrumpido”.

En torno al conteo del voto adelantado, la presidenta alterna de la CEE dijo que el PNP “tiene mayor volumen y se encuentran escrutando todavía”.

Cerca de las 2:00 p.m., la funcionaria hizo un llamado a los electores a que se movilicen a votar. “Todavía están a tiempo, los centros de votación cierran a las 5:00 de la tarde y tengan paciencia. Hemos visto filas largas, es un proceso que requiere tiempo”, indicó Padilla Rivera.

Por otro lado, detalló que aún quedan 26,000 personas fallecidas que no han sido excluidas de las listas de electores, pero indicó que continúan los trabajos con el Registro Demográfico y el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico para depurar las listas.

“Hoy, la mirada del país se posa sobre un proceso primarista mediante el cual electores, simpatizantes (de) dos de los cinco partidos en Puerto Rico, seleccionan los candidatos que competirán para ocupar cargos públicos en las elecciones generales”, sostuvo.

“Somos conscientes de la gran responsabilidad que asumió este equipo de trabajo de la Comisión Estatal de Elecciones para, entre otras cosas, trazar el camino necesario para demostrar la confiabilidad en los procesos electorales de Puerto Rico. Con eso en mente, hemos y continuaremos trabajando arduamente, con responsabilidad, honestidad y transparencia, procurando que este evento ocurra con normalidad, de la manera correcta”, agregó.

David Cordero Mercado y Nydia Bauzá colaboraron en esta historia.