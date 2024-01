Las adopciones en Puerto Rico aumentaron un 14% en 2023 en comparación con 2022, según datos del Departamento de la Familia, se informó este martes, a días de celebrarse la firma de una ley que facilitó la adopción de menores de edad en la isla.

Y es que, según dijo en un comunicado el representante Carlos Méndez, de acuerdo con datos del Departamento de la Familia, en el 2023 en la isla se lograron unas 154 adopciones, cifra que superó las 135 correspondientes a 2022.

Esto se dio gracias a que el 27 de enero de 2018 entró en vigor de la Ley 61-2018, mejor conocida como la “Ley de Adopción de Puerto Rico”, iniciativa promulgada por Méndez cuando presidió la Cámara de Representantes, que redujo la burocracia y facilitó la adopción de menores de edad.

“Este nuevo estatuto legal tuvo el propósito de codificar, bajo una sola ley, los aspectos sustantivos y procesales que regulan la adopción; modernizar, agilizar y uniformar el proceso, facilitando así este regalo de amor que es la adopción”, explicó.

Carlos Méndez, quien fue adoptado, acogió en su hogar hace unos años a la pequeña Alysha.

Méndez mencionó también que el Departamento de la Familia y organizaciones sin fines de lucro, tales como Adopta Ahora y AdoptandoPR, realizan constantemente foros y campañas educativas enfocadas en fomentar la adopción.

“El rol de entidades sin fines de lucro ha sido vital, fomentando mayor entendimiento de la ley y el proceso en el pueblo”, afirmó.

Méndez destacó que aún quedan retos, entre los cuales se encuentra fomentar la adopción de menores entre 12 y 17 años.

“Pensamos que los niños que se encuentran en el proceso de adopción son menores-bebes-ninguno mayor de los 3 años. Pero esa no es la realidad. La verdad es que el 90 por ciento de los menores en espera de conseguir un hogar, una familia, superan los 6 años. Es vital que la adopción sea de todos los menores. Esta es un área que debemos continuar enfatizando. No hay algo más hermoso que brindar su amor a un menor y créanme, no hay nada más especial para un adoptante que ese amor que siempre se recibe del menor”, culminó diciendo.

Méndez mencionó también que, de acuerdo con el Registro Estatal Voluntarios a Adopción, existen 312 familias en la isla buscando adoptar, con unas 115 ingresando en 2023.