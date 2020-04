El Departamento de Hacienda aún no ha decidido si cobrará las deudas por pensión alimenticia del cheque federal de $1,200 que será enviado a cada ciudadano como estímulo para la economía ante los cierres de negocios por la pandemia de coronavirus Covid-19.

De acuerdo con la oficial de prensa de la agencia, Vilmar Trinta Negrón, el Departamento aún se encuentra en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos.

Ayer, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, indicó a través de un Facebook Live que la decisión de deducir del cheque federal las deudas de manutención de los hijos en Administración para el Sustento de Menores (Asume) recaía sobre el secretario de Hacienda, Francisco Parés.

“Sobre los fondos federales, estamos en conversaciones con el Tesoro federal y pendientes a las guías que se establezcan en los estados y probablemente estemos emulando el mismo modelo, conforme a la ley. Hasta el momento, se ha dicho que no van a considerar deudas contributivas -Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) y Hacienda-, no obstante, sí se pudieran considerar las deudas con Asume. Todavía no se han definido las guías”, sostuvo Trinta Negrón.

El gobierno de Estados Unidos aprobó en los pasados día un tercer paquete económico que le otorgaría a cada ciudadano que tenga un seguro social un cheque de $1,200, $1,400 si es una pareja que rinde planillas en conjunto y $500 por menor dependiente. Estos montos sufrirán deducciones de acuerdo al ingreso de las personas.