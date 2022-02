El llamado Red Flu o ausencias en las estaciones de Bomberos alrededor de la isla como medida de reclamo por un “retiro digno” y “justicia salarial” se adelantó desde este martes, confirmó el presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado, al agregar que ante este escenario fue citado para mañana a una reunión en La Fortaleza con la secretaria de la gobernación, Noelia García.

“La reunión será mañana a las 11:00 de la mañana. Vamos a ir y esperamos que venga con algunas respuestas que permitan terminar con la marginación que hay contra estos bomberos y bomberas de toda la isla y ofrezcan alternativas que nos saquen del nivel de pobreza en el que nos tiene viviendo el gobierno de Puerto Rico. Lo que espero es que Noelia García cumpla con las promesas que ya nos ha hecho en el pasado, cuando dijo que se nos iban a dar $1,000 de aumento y esperábamos que pasara, pero no fue así. Y ahora los ves celebrando que supuestamente nos van a dar $125 de aumento mensuales para el 2023. Para colmo tampoco somos parte de beneficios de un retiro digno”, acotó Tirado.

El sentimiento de indignación de los más de 1,460 bomberos que laboran en 96 estaciones alrededor de Puerto Rico llevó a muchos de estos profesionales a adelantar para hoy el movimiento Red Flu que había pautado para mañana, 2 de febrero, cuando se celebra el Día de la Candelaria. Se informó que se han registrado ausencias a los turnos de las 6:00 y 7:00 de la mañana en “muchas estaciones” de toda la isla lo que ha obligado a que las operaciones sean atendidas por los supervisores o se ha obligado a otros empleados a doblar turnos. Asimismo, se informó que hay reportes de avisos de ausencia de enfermedad para los turnos de trabajo que comienzan entre las 2:00 y 3:00 de la tarde.

En la región de Bayamón, por ejemplo, se reportaron ausencias en las estaciones de Barranquitas, Corozal, Comerío, Naranjito, Dorado, Toa Alta, Toa Baja y en las dos que están localizadas en la misma Ciudad del Chicharrón.

“Los muchachos están prendíos y desde hoy empezaron a quedarse. En el turno de las 6:00 de la mañana nadie llegó. Estamos hablando de entre 12 a 15 bomberos ausentes en esa zona. Y lo que estamos viendo es que el próximo turno de la tarde, tampoco van a llegar”, explicó José Guilliani delegado del Sindicato en el área.

Explicó que el reclamo de los profesionales del área de seguridad reciben un salario que ni siquiera les permite cumplir con los gastos básicos de sus hogares, por lo que se ven obligados a tener dos y tres trabajos para subsistir.

Un bombero, empezando, gana aproximadamente $1,500 mensuales, lo que es equivalente a $18,000 anuales. Ante esto, muchos de ellos dependen de otros trabajos para poder tener estabilidad económica. Puerto Rico es uno de los territorios con salarios más bajos en este tipo de profesión con una media anual de $27,800 ($13.40). En Estados Unidos el salario promedio para un bombero es de $56,360 ($27.09 por hora).

“Aquí hay bomberos que son plomeros, electricistas, que cortan grama y hacen lo que sea para empatar la pelea. Prácticamente, trabajan 16 horas al día porque el sueldo no les alcanza. Tenemos compañeros acabados de graduar, muchachos jóvenes, que viajan más de dos horas de ida y otras dos horas de vuelta para poder cumplir con su trabajo. Cuando vienes a ver se quedan con $580 en la quincena. Algunos han optado por quedarse a dormir en la estación para ahorrar el dinero de peajes y gasolina. De hecho, hay compañeros que hospedan a algunos de estos jóvenes y hasta les pagan el almuerzo porque realmente lo que cobran no les da para mantenre a sus familias. Es bien díficil aguantar este empuje”, puntualizó Guilliani.

Mientras, en la región de Humacao se reportaron ausencias en el primer turno de trabajo de los bomberos que laboran en las estaciones de Yabucoa, Maunabo, Las Piedras, Juncos, Naguabo y Ceiba.

“Todos faltaron. En este momento en el distrito están trabajando los supervisores. Esto es el efecto de un malestar acumulado por mucho tiempo. Entendemos que nos merecemos un sueldo más justo. Estamos de acuerdo con los aumentos a los policías, pero nosotros también somos del Departamento de Seguridad Pública. Estamos tomando la misma acción que hicieron los policías en su momento para ser escuchados. Nuestra consiga es clara: queremos igualdad de condiciones y mejor salario”, expresó el delegado del Sindicato en la zona de Humacao, Carlos A. Ramírez.

El panorama es similar en el área de Carolina donde desde horas de la mañana se informó que el personal que trabaja el turno de 3:00 a 11:00 pm se reportó enfermo.

“Eso significa que los que entraron a las 7:00 de la mañana tienen que doblar turno hasta las 11:00 pm y que a esa hora es bien probable que las estaciones tengan que cerrar porque es casi seguro que tampoco lleguen bomberos”, subrayó Oscar Vázquez, delegado del Sindicato en la zona que comprende los pueblos de Vieques, Culebra, Fajardo, Luquillo, Río Grande, Loíza, Canóvanas y Carolina.

“Es una indignación válida la que sufrimos los bomberos. Ahora mismo, además de un buen salario y un retiro digno, no tenemos un seguro en caso de que fallezcamos en el deber. Si un bombero fallece lo más que le dan es un año de salario a su esposa (legal) y el colmo es que ese dinero no es transferible a hijos u otros familiares. Pero, de todos modos, eso no es un seguro. O sea, que trabajamos en un área donde nos despedimos de nuestra familia como si fuera el último momento -porque ese es el sentimiento con el que uno se va a trabajar- y ni siquiera tenemos la garantía de que la familia quede bien en caso de uno muera en el deber o de que ocurra algún accidente grave. En ese sentido, muchos de nosotros pagamos un seguro de nuestro bolsillo y eso cuesta cerca de $91 mensual”, detalló por su parte Oscar Vázquez, delegado del Sindicato en la región de Carolina.

El presidente del organismo sostuvo que situaciones similares a las enumeradas están ocurriendo hoy en cuarteles de Salinas, Mayagüez y San Germán. De hecho, un bombero de San Germán aseguró a Primera Hora que la estación lleva cerrada dos días por el ausentimos del personal.

Según Tirado, actualmente hay 400 vacantes de bomberos en Puerto Rico, aun cuando se han impulsado durante el último año varias academias.

“Lo que pasa con esas academias es que los muchachos entran con ilusión, pero cuando ven lo que cobran me llaman y me dicen: ‘Tirado, me tengo que ir... este dinero no me da ni para llevarle leche y pan a los nenes en casa’. Entonces, sí ves que entraron 140 bomberos hace poco (diciembre), pero de esos más de 10 ya renunciaron”, sostuvo.

Tras la aprobación del Plan de Ajuste (PAD) y el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los bomberos tienen autorizados un aumento de $1,500 anual, lo que equivale a $125 mensual. El incremento se distribuiría mensualmente y en dos años fiscales, lo que significa que sería a partir del 1 de julio del 2022 y el 1 de julio de 2023. Sin embargo, los aumentos están condicionados a que las agencias realicen otros ajustes en implementen medidas de eficiencia, como por ejemplo, implementar un sistema de asistencia digital.

El comisionado designado del Negociado de Bomberos de Puerto Rico, Marcos Concepción Tirado, se expresó anoche sobre el “Red Flu” decretado por el Sindicato, indicando que se mantiene en comunicación con estos servidores públicos y mencionó que el cuerpo que dirige ha recibido aumentos en el 2020, 2021 y hay otro proyectado para este año.

“Como comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, estamos en constante comunicación con el Sindicato de Bomberos y siempre hemos atendido sus peticiones y preocupaciones. Es importante destacar que a esta fecha los bomberos han recibido tres aumentos de $1,500 anuales en los años fiscales 2020, 2021 y uno proyectado para julio del 2022. Además, recibieron un incentivo de $3,500 de los fondos CARES y otro incentivo de $2,000 de los fondos ARPA. En este momento, trabajamos en el pago del incentivo de Cares Act a 19 empleados que habían quedado fuera del beneficio siendo elegibles”, manifestó Concepción Tirado.

Añadió que “esta administración atendió, además, la falta de uniforme con la entrega de dos cuotas de uniforme”.

Reiteró que para el miércoles, 2 de febrero –día en que se ha convocado el “red flu”- “tenemos un plan de trabajo delineado para atender cualquier situación que se reporte en alguna de las estaciones de bomberos. Es nuestra responsabilidad y compromiso mantener la seguridad del pueblo”.