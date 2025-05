A tres años de que se detuviera el cobro de las multas del AutoExpreso, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no ha conseguido la manera de desarrollar un sistema que permita penalizar a aquellos conductores que pasen por los peajes sin dinero en sus cuentas.

La situación es tal que durante este año 2025 tampoco se podría comenzar a imponer estas multas, según reconoció el secretario asociado del DTOP, Marcos García, durante una vista de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes.

El presidente de la Comisión, José ‘Cheito’ Hernández, fue el que reveló los percances para retomar la imposición de las multas en un comunicado de prensa. Pero, estableció que el que no regresen las multas en este año es una buena noticia.

“El pueblo puede estar tranquilo que durante este año no estará cobrando multas asociadas a peajes del sistema de AutoExpreso, únicamente se estará cobrando el costo de pasar por una estación de peaje, pero no, repito, no un cargo de multa. Esta es una muy buena noticia para nuestros conductores”, dijo.

También explicó que en la vista pública surgió que “en estos momentos el DTOP se encuentra trabajando con la empresa de Metropistas Puerto Rico para desarrollar una nueva y más segura aplicación electrónica de AutoExpreso con el propósito de facilitar a los conductores sus transacciones con este sistema de cobro de peaje. Esta moratoria en el cobro de multas se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, el próximo (año) ya se estará ejecutando la nueva plataforma”.

La detención de las multas se dio en abril de 2022, tras un ciberataque al sistema de AutoExpreso.