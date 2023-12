Puerto Rico es el puerto base del nuevo crucero de la línea Norwegian Cruise: el Norwegian Viva. El interario del barco, que contempla operar en Puerto Rico cada semana hasta abril de 2024, tiene pautado una parada en el muelle Panamericano este próximo viernes, 29 de diciembre, lo que aumentará el flujo de pasajeros y complicará el tránsito en la zona, ubicada en San Juan.

La llegada del Norwegian Viva coincide con la operación de carga de Crowley y a su vez, de Ferries del Caribe, para lo que el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá Batiz, anunció un plan vial, no sin antes acotar que los problemas de flujo que se presentan comunmente en la referida zona, y que se esperan este próximo viernes, responden a una “mala planificación”.

“Es que la construcción de los muelles Panamericanos, o sea, en el lugar donde están, allí en la zona norte de Isla Grande, fue un error, un error de planificación en Puerto Rico. Los muelles panamericanos no debieron haberse construido allí“, sostuvo el funcionario a Primera Hora al tiempo que expuso que la cercanía con el Aeropuerto Regional Comandante Fernando y la limitación de carriles de entrada y salida, complican aún más las opciones para mejorar el flujo de pasajeros.

No obstante, para mitigar el flujo vehicular, la Autoridad de Puertos anunció que utilizará la Calle Miraflores (muelle 15) y las calles Guaraca y Guamaní, como vía exclusiva de entrada y salida para vehículos de la compañía Crowley.

Los taxistas, transportistas, Ubers, concesionarios y empleados de los muelles Panamericanos, podrán acceder directamente a la Calle Lindbergh, rumbo a la Calle Muelle.

Pasajeros, así como personal de muelles y empleados de empresas que operan desde la zona, deben considerar que la congestión vehicular comenzará desde temprano, cuando ocurra el desembarque de los pasajeros que completaron su crucero. En horas de la tarde se espera la llegada de los pasajeros que vayan a embarcar este viernes.

Este plan vial estará en vigor este viernes, pero no se repetirá porque el Norwegian Viva embarcará desde enero hasta abril en el muelle Panamericano los domingos. Las operaciones de Crowley, así como las de Ferries del Caribe, continuarán los próximos viernes sin problemas.

El Norwegian Viva fue inaugrado en noviembre pasado y tuvo al cantautor puertorriqueño Luis Fonsi como padrino. Con capacidad para más de 3,000 pasajeros, el barco cuenta con el Indulge Food Hall, un moderno restaurante con once opciones gastronómicas únicas; los toboganes más rápidos en alta mar, The Drop y The Rush, y el bar de cócteles sustentables Metropolitan.

El crucero ofrecerá una variedad de viajes de siete días por el Caribe hasta abril de 2024, con paradas en Tórtola (Islas Vírgenes británicas), St. John’s (Antigua), Bridgetown (Barbados), Castries (Santa Lucía), Philipsburg, San Martín y St. Thomas (Islas Vírgenes estadounidenses).

Apuesta a un futuro con mejor infraestructura para cruceros

Pizá Batiz apuntó también a que este barcó será uno de los más de 10 que tendrá a Puerto Rico como puerto base durante esta temporada, una cifra que buscan poder incrementar cuando se concrete el inicio de la construcción de un nuevo terminal en los muelles 11 y 12 en San Juan.

Este nuevo terminal proyecta concretarse entre 5 a 7 años de trabajo, luego de que en el 2022 el gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia concediera a la empresa San Juan Cruise Port, subsidiaria de Global Ports Holding, la operación, administración, diseños y mejoras, a varios terminales del puerto de San Juan a través de una Alianza Pública Privada (APP).

La transacción financiera, no obstante, no se ha oficializado luego de que se conociera que la fecha límite para la firma de la transacción fue movida. Pizá Batiz, no obstante, aseguró que el cierre financiero se completará en enero de 2024.

“El año pasado se anunció el cierre comercial, pero ahora en enero debe ser el cierre financiero, porque va a permitir una inyección inicial de capital de $90 millones de dólares para reparar los muelles de cruceros existentes, incluyendo el Panamericano”, expuso.

Una vez se concrete el cierre de la APP, se espera que próximamente se de paso a la construcción del nuevo terminal, lo que permitirá, en un periodo de 5 a 7 años, que las operaciones de algunos barcos pasen al nuevo terminal.

“El plan es dejar los barcos de gran tamaño, de gran dimensión, en el nuevo terminal para que tengamos más espacios, que en este caso es estacionamiento que esté debidamente construido, diseñado para eso, y los (muelles) Panamericanos dejarlos para sí, para operaciones de puerto base... para barcos más pequeños”, dijo Pizá Batiz.

Con este cambio de administración, y las mejoras que tendrá que hacer la empresa, que se extienden por los próximos 30 años, se proyectan una inyección económica de más de $400 millones. En ese periodo la meta de la empresa es lograr 5 millones de pasajeros en crucero a Puerto Rico.

En los muelles Paramericanos también se trabajan mejoras con más de $7 millones en fondos federales bajo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. De esas mejores, según precisó el funcionario, ya se completó el asfaltado de los estacionamientos, y está en proceso la remoción de una pintura con plomo. Se espera que estos trabajos culminen para el verano de 2024.