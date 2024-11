Confiado en que se respete la voluntad del pueblo de Puerto Rico y ante la incertidumbre del proceso electoral en manos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la estrella de música urbana, Bad Bunny, -quien en estas elecciones generales asumió un rol activo y vocal contra el Partido Nuevo Progresista, (PNP),- llegó temprano al colegio St. John’s, en Condado para ejercer su derecho al voto.

En medio de palabras de agradecimiento por parte de los electores presentes, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, hizo la fila como todos los votantes con la esperanza de que el proceso electoral sea transparente por parte de los funcionarios en los colegios de votación, ya que aseguró que no confía en el trabajo y los traspiés que ha enfrentado la Comisión Estatal de Elecciones (CCE).

“Gracias por lo que has dicho”, “Gracias por estar presente”, “Gracias, Benito”, fueron algunas de las frases que varios electores le dijeron al artista que votó en el 2020, en las pasadas elecciones generales en este mismo centro de votación.

En aquel entonces no estuvo tan activo, como en la actual campaña electoral donde invirtió en publicidad política más de $450,000 en billboards y anuncios en medios de comunicación contra el PNP y Partido Popular Democrático (PPD).

“Lo que se perfila es una confusión e incertidumbre. No nos han dado seguridad de que la Comisión Estatal de Elecciones está preparada para este evento. Un evento que se anticipa con cuatro años y en realidad no están listos. Estoy tratando de tomar el día minuto a minuto y no desesperarme y no ponerme a decir cosas que no debo. Pero mi fe esté en el pueblo, más que en la Comisión. Mi fe está puesta en el pueblo en los puertorriqueños y en los funcionarios de colegios que están velando los votos. Confío en el pueblo de Puerto Rico de que tomemos la decisión correcta por el futuro de los nuestros”, afirmó en Bad Bunny desde la fila.

Las fotos con el artista no faltaron, ya que varios de los electores aprovecharon la oportunidad y de manera organizada se acercaron a Bad Bunny, quien bromeó que no se había bañado desde el cierre de campaña del pasado domingo, donde respaldó a Juan Dalmau para la gobernación, y a la denominada Alianza de País, compuesta por el Partido Independentista Puertorriqueño, (PIP), y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Según el exponente, “el pueblo ha elegido el candidato” en referencia a Dalmau.

“Puerto Rico es el que me ha dicho a mí que este 5 de noviembre tenemos que votar por Juan Dalmau y la Alianza”, expresó el artista durante el histórico cierre de campaña del proyecto político que reúne al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

El artista, quien emitió su voto en el colegio 5, dijo en domingo pasado emitió, primer voto en 2012, al exgobernador Luis Fortuño, del PNP, y que se crió en un hogar militante en la Palma.

Al salir de la caseta de votación, el “conejo malo” expresó en broma que se tardó más en llenar los cuadros completos y “que me sentía en Kínder con miedo de salirme del cuadrito”.

También agradeció a los funcionarios y salió del centro de votación en medio de fotos, aplausos y el grito de un joven que expresó: “viva Puerto Rico”.