La nueva estrategia de la guerra no incluye explosiones causadas por bombas ni los desenlaces fatales que esto implica.

Se ha traducido en un ataque tecnológico que busca desestabilizar socialmente y económicamente a los países, según explicó el especialista boricua en ciberseguridad, Vicent De Hoyos, quien es director de seguridad informática de la empresa Alpine Health Technologies.

“Esto es bien peligroso. Es una guerra peleada a nivel de sistema y no a nivel de armas. Es un nivel de guerra que es de las modalidades más usada a nivel mundial”, advirtió.

Los efectos a la economía de un ataque cibernético en la Isla serán “adversos”, comentó, por su parte, el economista Juan Lara.

“El peligro es que se puedan complicar las transacciones bancarias, financieras, eso afecta la operación de las empresas y la economía en general. No creo que Puerto Rico sea blanco de un ataque así”, manifestó.

Sin embargo, tras iniciado el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, estos ataques cibernéticos han incrementado en el mundo. Sobre todos, los lanzados desde Rusia hacia los Estados Unidos, según el análisis realizado por De Hoyos. Puerto Rico por ser territorio estadounidense también está en lista.

De hecho, el experto invitó a conocer una de las herramientas utilizadas en el mundo de la ciberseguridad para ver a tiempo real cómo se encuentran estos ataques en el mundo, llamada Kaspersky.

Según la herramienta, Rusia se encuentra en primer lugar de los países que reciben ataques cibernéticos, seguido de Brasil y China.

Estados Unidos, entretanto, se posiciona como el cuarto país y Puerto Rico está número 86. El vecino país de República Dominicana, por ejemplo, está posicionado número 122.

Puerto Rico se encuentra en la posición número 86 de los países con mayor ciberataques en el mundo. ( Captura )

Ser territorio de Estados Unidos es un atractivo para estos ciberataques.

“Con el conflicto de Rusia y el envolvimiento que está teniendo Estados Unidos, ellos (los rusos) pueden hacer una guerra cibernética contra Estados Unidos y sus territorios. Pueden ver a Puerto Rico como parte y podemos ser víctimas de ataques a nuestras empresas”, expuso el experto.

Se responsabiliza a Rusia, según indicó, “porque la mayoría de los ataques provienen de allá, aunque no estemos en guerra. Rusia es un país dado a ataques acá”.

A modo de ejemplo, De Hoyos comentó que su hija recibió una llamada fraudulenta desde Rusia y con solo decir “hello” por un minuto le cobraron $7 en su factura de celular.

Pero, en situaciones como una guerra, se auguran ataques mayores, como desestabilizar bancos y empresas importantes. La desinformación o las noticias falsa también son partes de la estrategia.

“Hoy no es una guerra convencional. Es la guerra de la información y la guerra de los ciberataques. Quien domine la información y el espacio cibernético va a tener una gran ventaja militar. Esto hace que hoy no sean tan importantes los portaviones, armas nucleares o las armas del ejército”, explicó el experto en relaciones internacionales, Efraín Vázquez Vera.

De hecho, el economista Lara comentó que, como preámbulo de la guerra, Rusia logró desestabilizar el mercado financiero de Ucrania con un ataque cibernético.

En esta guerra este sector bancario es importante, porque “la economía depende que el sistema financiero esté operando constantemente y eficientemente”, dijo Lara.

Alerta en Estados Unidos

Ante la amenaza que Rusia representa para el mundo, De Hoyos informó que hace una semana la entidad federal Cybersecurity and Infrastructure Security Agency emitió una alerta a los profesionales de la seguridad cibernética para que estuviesen al día en estos temas.

“Dicen que tenemos que subir la guardia”, expuso. “Tenemos que estar seguro que tengamos un buen plan de contingencia en caso de que la compañía sea atacada. Tenemos que asegurarnos que todas las vulnerabilidades han sido remediadas dentro de nuestros sistemas de infraestructura”.

Para un ciudadano común, lo que representa esta alerta es que se debe tener un resguardo (“backup”) de la información de sus celulares, tabletas o computadoras, claves largas o complicadas para entrar a su equipo electrónico y hasta el WiFi, un buen antivirus, así como tener actualizados todos los programas, dijo el experto en ciberseguridad.

Cuidado con abrir correos electrónicos de cuentas que desconoce, advirtió el experto. Puede ser la llave para la entrada de un ataque.

“Siempre tenga prudencia en correos electrónicos que recibe. Un banco no le llama o escribe diciendo que su cuenta ha sido bloqueada. No dé información personal a nadie”, recomendó, al estipular guías básicas para evitar el fraude.

A nivel de empresa, mencionó que con el trabajo remoto se debe tener hasta doble autentificación a la hora de entrar a la red interna. Tener los programas actualizados, antivirus y resguardo de toda la información generada también es trascendental.

“Estas personas pueden crear un tipo de virus que se llama Cero Day. Eso significa ejecutar un virus que no hay ningún tipo de protección, un virus nuevo que el antivirus no tiene algo para proteger. Por eso, es importante tener una buena solución con ‘backup’ que puedan recuperar información. Que, si a mí me atacan, perdí lo que estaba escribiendo hoy, pero lo de ayer no se pierde”, detalló.

Estos ataques, se esté en guerra o no, provienen principalmente por beneficio financiero. Pero, las repercusiones podrían ser mayores.

“Un ataque cibernético puede desestabilizar la economía de un país. Con cualquier cosa, con un rumor, dicen que las ATH dejaron de funcionar, todo el mundo se vuelve loco”, ejemplificó De Hoyos.