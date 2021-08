Unos 3,511 abonados del servicio energía eléctrica y otros 7,500 clientes sin agua potable es el efecto inmediato que registra LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), respectivamente, en las primeras horas de que el potencial ciclón tropical seis se hace sentir ante su paso cercano por el sur de Puerto Rico.

Además, hay siete personas refugiadas en algunos de los ocho refugios abiertos para atender la emergencia. La mayor cantidad de refugiados se ubica en San Lorenzo, con cuatro. También hay un refugiado en Santa Isabel, uno en Guánica y uno en Guayanilla. El resto de los refugios está en Trujillo Alto, Caguas, Barranquitas y Cidra.

La información salió a relucir en una conferencia de prensa realizada en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), en la que el gobernador Pedro Pierluisi localizó el mayor efecto del sistema en el cuadrante entre los pueblos de Ponce a Cabo Rojo y la Cordillera Central.

De hecho, el mandatario catalogó al sistema como una “depresión tropical” que pasaría, en su punto más cercano a la Isla, a 10 millas de Cabo Rojo. Dijo que se augura que una vez llegue al Canal de la Mona se convierta en la tormenta tropica Fred.

Como el ciclón no se ha desarrollado, Pierluisi auguró que antes de las 10:00 p.m. emitiría una orden para que la mayoría de los empleados públicos se reporten mañana, miércoles, a trabajar. Dijo que podría poner una excepción a aquellos trabajadores del gobierno que residen en la zona suroeste, la cual se espera reciba el mayor impacto con lluvias y vientos en ráfagas entre las 12:00 a.m. de mañana, hasta las 4:00 a.m.

Esta información esencial sobre las operaciones gubernamentales para mañana las notificará a través de un comunicado de prensa.

Pese a este escenario, Pierluisi llamó a no bajar la guardia en toda la Isla.

“Yo diría que no bajen la guardia en ninguna parte en Puerto Rico. Para eso fue que, por ejemplo, a los servidores públicos les pedimos que regresaran a sus hogares y se prepararan. Y, como dije, hay un aviso de inundaciones para todo Puerto Rico y podemos tener inundaciones repentinas en cualquier punto de la Isla. Lo que pasa es que la mayor intensidad de la lluvia, la mayor cantidad de lluvia va a caer en esa parte de la Isla”, subrayó, al reiterar que el cuadrante entre la Cordillera Central hacia los pueblos de Ponce a Cabo Rojo serían los más impactados.

Se espera que el sistema deje entre dos a cuatro pulgadas de lluvia y hasta seis pulgadas en zonas aisladas. Inundaciones repentinas y deslizamientos son posibles. Asimismo, Pierluisi indicó que se esperan vientos en ráfagas hasta 40 millas por hora.

“En área metropolitana no se esperan mayores contratiempos”, dijo el gobernador.

Hasta el momento, no se ha suspendido el transporte marítimo a las islas municipios de Vieques y Culebra. Sin embargo, Pierluisi dijo que se suspendieron los vuelos.

Entretanto, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) dejó de funcionar a las 3:00 p.m.

“Ya indicaremos cuándo se reanudan los viajes”, mencionó el primer ejecutivo.

También está suspendido hasta nuevo aviso las visitas a los reos en las cárceles del país, así como los trámites ante los Centros de Servicios al Conducto (Cesco).

Respecto a la cantidad de abonados sin luz, unos 3,511, Pierluisi dijo que “el asunto está bajo control”.

“Eso es un nivel bien ínfimo. Ahora, estaremos pendiente”, comentó.

Cuando se le reiteró la queja de los abonados de que por pocas lluvias o vientos leves se quedan sin servicio, el ejecutivo estipuló posteriormente que “cada uno de los abonados sin luz es inaceptable”. Manifestó que LUMA tiene que responder ante el pueblo cuando surjan averías o apagones.

Por su parte, el representante de LUMA Energy, Abner Gómez, informó que han estado realizando desganches y trabajos de mitigación para evitar averías ante el paso de ciclones por la Isla.

“Ventaja que tenemos, para el huracán María teníamos abastos insuficientes en los almacenes. Eso se corrigió y eso, pues, es algo que va a ayudar a restablecer el servicio de distribución y transmisión en Puerto y eso lo tenemos que capitalizar con nuestro equipo y estamos preparados para responder”, dijo Gómez, al establecer que están muy atentos al suroeste de Puerto Rico para restablecer el servicio una vez el sistema pase.

Por su parte, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efrán Paredes, informó que las plantas generatrices ubicadas en la zona de mayor impacto del potencial ciclón tropical seis, la EcoEléctrica y Costa Sur están preparadas para soportar la lluvia augurada.

“Tenemos capacidad suficiente para mantener operaciones... Tenemos reserva suficiente”, prometió

En cuanto a la AAA, Pierluisi informó que se realizó una descarga preventiva en la represa Carraízo.

Entretanto, la presidente de la corporación pública, Doriel Pagán, dijo a Primera Hora que el .5% de sus abonados están sin servicio. Comentó que esta cantidad está entre el margen de los normal.

Informó que solo se reportan tres incidentes por falta de energía eléctrica y el cual impacta a 1,400 abonados.

Las plantas de filtro sin energía eléctrica son las de Achiote en Naranjito; Midway en Sabana Hoyo, Arecibo y la estación de bombas Buena Vista, en Luquillo.