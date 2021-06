El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza reveló hoy que varias organizaciones de índole social que reciben donativos legislativos han sido descalificadas, porque su equipo de trabajo no ha podido constatar si existen o no.

Zaragoza, incluso no descartó entablar acciones civiles de cobro contra estas entidades, que según dijo son entre cinco a seis. No descartó tampoco hacer referidos al Departamento de Justicia, de entender que procedan acciones criminales.

“Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Me tienen que devolver el dinero, sino vamos en cobro de dinero al tribunal”, sentenció el senador y ex secretario de Hacienda.

Zaragoza dijo que ordenó a su equipo de trabajo hacer una auditoría del total de las más de 600 organizaciones sin fines de lucro que reciben donativos legislativos y que dio instrucciones de hacerles una visita presencial.

“Fuimos y los vecinos nos dicen: ‘eso no abre hace como cinco años’; ‘eso tiene un cartelón ahí y no hay movimiento’”, detalló Zaragoza a preguntas de periodistas en el Capitolio. No identificó por nombre a las organizaciones y sostuvo que en su mayoría “son de índole social”.

El senador indicó que las organizaciones solicitaron dinero este año y algunas no han rendido los informes trimestrales.

Sostuvo que la resolución que asigna los donativos legislativos a estas instituciones de labor social será atendida en el Senado la semana próxima.

“La resolución de donativos legislativos, no está en el limbo, la vamos a considerar en una resolución aparte (del presupuesto), agregó Zaragoza.