A poco más de 48 horas de que cerrara el registro electoral cientos de personas acudieron el jueves, a las Juntas de Inscripciones Permanentes (JIP) para activarse, reactivarse o editar información personal para así emitir sus votos en los comicios generales que se celebrarán el 5 de noviembre.

Según las cifras provistas por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a Primera Hora, para las 1:41 p.m. había 130,331 nuevos votantes inscritos, suma que incluye a 68,707 nuevos y 61,624 reactivados.

Este diario constató un ambiente sosegado en las JIP que visitó, tanto en la sede principal de la CEE, en Hato Rey, como en Caguas.

En San Juan, casi 100 personas llenaron las 14 filas de sillas y sillones ubicados en el vestíbulo de la CEE donde se llevaba a cabo el proceso. El flujo era uno paulatino, pero constante, acorde a lo que las mismas personas admitieron a este medio.

Lo mismo se percibió en la JIP de Caguas, donde una fila de cerca de 20 personas esperaba para activarse, reactivarse o editar cambios en su información personal.

Entre estas personas, estaba Angélica Quiñones Nieves, cagüeña de 22 años quien es una de las 68,707 personas que asumirá su derecho al voto por primera vez.

“Decido tener fe y creer que sí se puede lograr un cambio”, expresó la joven mientras esperaba su turno pacientemente.

“En realidad, he visto mucho movimiento en las redes y eso es lo que me ha motivado a abrir los ojos y ver lo que realmente está pasando en el país. Es bien triste y, pues, a ver si (puedo) darle una oportunidad a ver si podemos florecer y que al País le vaya bien”, agregó.

Para Quiñones Nieves, quien trabaja tras graduarse como terapeuta atlética, desea que su voto pueda producir un alivio en el costo de vida de los puertorriqueños, realidad al que se afrontó cuando era estudiante universitaria y la que cambió su apatía ante los procesos eleccionarios.

“Los precios está ridículos. No se puede vivir a $10.50 la hora. Es estúpido. Algo tan simple como comparar una docena de huevos, (no se puede y eso) es algo básico. Es horrible”, lamentó.

El futuro que visualiza, opinó, se logrará bajo la administración del candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, ya que entiende que el también exsenador es fidedigno y está “muy de acuerdo con la juventud y está muy pendiente a lo que está pasando en la realidad”.

Otra nueva electora, residente de San Juan y de 20 años, dijo, bajo condición de anonimato, que también apostará al candidato pipiolo, con la esperanza de que su liderazgo gubernamental ayudará también a aliviar el costo de vida.

“Básicamente, lo que trabaja el empleado lo está gastando en toda la compra”, señaló la joven, quien trabaja y cursa música en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Desea, además, que se mitigue la inestabilidad de la red energética, administrada por el consorcio LUMA Energy, y los altos costos de este servicio, así como evite más recortes a pensiones de los jubilados públicos.

“Esto es algo nuevo para mí, pero lo que me motivó más son todas las cosas que se han dejado ver y la injusticia de la política de este país. A ver si al menos un voto se puede llegar a ver un cambio y mejorar el país”, comentó al resaltar que una de sus amistades, que “es bien política”, la motivó a “levantarnos temprano (y) hacer este esfuerzo para hacer un voto”.

Pero no son solos los jóvenes quienes ha reencontrado su fe en la política. Leonardo Rojas, de 61 años y residente de San Lorenzo, llevaba 20 años sin ejercer su derecho al voto, pero al advenir con “lo que está pasando en el país”, auguró que podría volver a votar.

“Todo depende cómo me levante ese día”, mencionó el hombre al especificar que ya se decidió que se lo otorgará al candidato por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz; el candidato a la comisaría residencia en Washington D.C. por la Pava, Pablo José Hernández, y al activista Eliezer Molina mediante nominación para el Senado.

“No tengo afiliaciones políticas, pero todos (los gobernadores pasados) subieron la deuda. Cada vez que venía un gobernador subía la deuda”, dijo al explicar sus motivos por votar nuevamente tras dos décadas.

Por su parte, la ponceña Jessica Natal le concierne el futuro de su hija de dos años.

“Ni rojos ni azules”, afirmó entre risas la madre de 34 años, quien acudió al CEE con la intención de recibir su tarjeta electoral física, lo cual no sería posible hasta después del 21 de septiembre, según fue informada.

Al momento, se está “inclinando” a votar por el candidato por el Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, por preocupaciones “personales” que podrían resultar con la gobernanza de Dalmau.

“Reconozco que (Dalmau) es un hombre súper brillante y no le tengo miedo a eso de la estupidez (del comunismo y) de la independencia. Eso no va a pasar. La gente se cierra. Pero, por otras cosas estoy considerando (votar por Jiménez)”, subrayó al confiar que su voto no será “un voto perdido”.

Otra madre, quien no se quiso identificar con este diario, también votará con el futuro de su hija de 14 años de frente.

“Estoy de acuerdo con el cambio”, mencionó la sanjuanera de 34 años y quien acudió al CEE para editar su dirección física.

Es precisamente por esto que, esta vez, optará por Dalmau, pues consideró que los partidos mayoritarios del PPD y el Partido Nuevo Progresista (PNP) por fallar en su rol como administradores del país, indicó.

“Siempre he votado por lo tradicional”, admitió. “Para serte sincera, siempre he votado por el PNP o Popular, dependiendo en el candidato en aquel momento, (pero) estoy de acuerdo con el cambio. Tengo una hija y quiero que ella tenga oportunidades aquí y no se vaya para afuera como todos”, continuó.

Números bajos

Acorde a lo reportado por varios medios periodísticos, el Buró del Censo de los Estados Unidos de 2020 indicó que, en Puerto Rico, 150,000 jóvenes serán elegibles para votar por primera vez durante este año eleccionario. Sin embargo, para el jueves por la tarde, el número de nuevos inscritos apenas llegaba a 68,707, o el 45.8% de aquellos hábiles.

Aunque la comisionada electoral por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Liliam Aponte, confesó que los números “están bajos”, confió en las campañas de jóvenes y organizaciones sin fines de lucro para educar y motivar a que los recién elegibles se inscriban, por lo que espera que ese número incremente.

“Es por esto que hicimos la petición de extender el registro electoral, porque sabemos que hubo una ausencia de esa campaña educativa de parte de la Comisión Estatal de Elecciones”, dijo en alusión vista judicial para extender el cierre.

Por su parte, Karla Angleró González- comisionada electoral del PPD- adelantó que el MVC busca acoger su sugerencia de solicitar extender la fecha por tres días.

“Así las cosas, solicitamos de inmediato discutirlo con los cinco comisionados en aras de llegar a un acuerdo unánime. No obstante, el comisionado del PNP (Aníbal Vega Borges) no estuvo dispuesto a aceptarlo, así que nuestra propuesta quedó sometida ante el tribunal como una alternativa para que los electores puedan inscribirse por tres días adicionales. En el PPD hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que los electores tengan acceso a inscribirse”, indicó en declaraciones escritas.