Con la idea de hacer a la ciudad de Bayamón una más sustentable, el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz anunció este miércoles un proyecto de baterías portátiles con recarga solar que será entregado a las personas encamadas y envejecientes que residan solos.

Hoy mismo se comenzó con la instalación del primer sistema eléctrico, que permitiría mantener energizada una nevera, encender algunas luces y abanicos, así como mantener en función el equipo necesario para atender condiciones médicas. Fue la casa de Carlina Ortiz, quien hoy cumple 84 años, y Juan Sánchez, de 75, y quien está encamado, la primera familia de beneficiarse de este proyecto.

“Sabemos que las personas más afectadas durante un apagón son aquellas encamadas o las que dependen de equipo médico eléctrico para sobrevivir y, tomando en cuenta la fragilidad de nuestro sistema energético, consideramos necesario un proyecto que pudiera atender las necesidades de esta población en nuestra ciudad”, detalló el ejecutivo municipal.

El alcalde expuso, durante una conferencia de prensa realizada en el Campo de Golf de Bayamón, que en una primera y segunda etapa el municipio invertirá $3 millones de fondos federales y municipales. No supo detallar cuántas personas se beneficiarían. En estas primeras etapas estarán las personas encamadas y los envejecientes de 75 años o más que residen solos. Una tercera y cuarta etapa incluiría a personas de 65 años o más que residan solos.

Para solicitar participar de este programa, se debe acceder a la página cibernética del municipio, www.municipiodebayamon.com y acceder al área de servicios municipales. Allí se encontrará el programa y la solicitud al mismo.

Rivera Cruz indicó que no habrá verificación de condición económica para ser un beneficiario. No obstante, no se instalaría la batería con la placa solar en residencias que ya cuenten con energía renovable, dijo.

Mientras, Rafael Bobé -distribuidor del equipo en Puerto Rico y dueño de Sobrevive Store- explicó los artículos consisten de una batería con un inversor de 1,500 watts, que energiza los equipos esenciales y del hogar. También incluye una placa solar de 200 watts para recargar la batería cuando no se cuente con energía eléctrica.

Aseguró que el equipo tiene tres años de garantía y no representa amenaza a la seguridad de las personas. Además, cuentan con un taller de mantenimiento en Puerto Rico “y la expectativa de uso de la batería portátil puede sobrepasar los siete años, con el cuidado adecuado”.