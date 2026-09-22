El municipio de Bayamón fijó su salario mínimo a $12.50 la hora, según anunció este martes el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz.

La medida representa un aumento de $2.25 la hora, el cual impactará a unos 1,214 empleados municipales.

Este “incremento significativo”, que fue de $10.25 a $12.50 la hora, se verá reflejado en la nómina de los empleados el próximo 1 de octubre.

El alcalde explicó, en comunicado de prensa, que el aumento en el salario mínimo fue aprobado por la Legislatura Municipal en el presupuesto y representa un impacto de $5 millones.

“Este aumento en el salario mínimo convierte a Bayamón, en el primer municipio que eleva la escala del salario mínimo hasta $12.50 la hora, por lo que nuestros empleados municipales, dependiendo el caso, verán aumentos de hasta un 32% o alrededor de $450 mensuales adicionales en sus salarios”, sostuvo Rivera Cruz.

PUBLICIDAD

“Aun con los ajustes presupuestarios que nos hemos visto obligados a hacer por la eliminación de asignaciones económicas del estado a los municipios, hemos logrado economías que nos permiten hacer este anuncio hoy para beneficio de nuestros empleados, quienes también reciben el impacto de los altos costos de vida”, añadió.

Asimismo, explicó que el municipio aumentó, efectivo el 1 de junio pasado, en 12.96% la aportación patronal al plan médico de los empleados.

“Este aumento en la aportación al plan médico representará $1.2 millones adicionales incluidos en este nuevo año fiscal”, manifestó Rivera Cruz.

La plantilla de empleados del municipio de Bayamón asciende a 1,957.

El alcalde aclaró que este ajuste en el salario mínimo no aplica a empleados sufragados con fondos federales, ya que estos fueron atendidos previamente.

Tampoco aplica a la Policía Municipal, pues ya recibió enmiendas a su plan de retribución. El cambio aumentó el salario base de $2,600 a $3,200 mensuales. Además, se incluyó un estipendio de alto riesgo de $200.