Pese a las críticas que lanzó sobre el desempeño de LUMA Energy, tras el paso del huracán Fiona, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz favoreció hoy que el gobierno le extienda este miércoles el contrato a la empresa para la transmisión y distribución de energía eléctrica en el país.

Más aun, el alcalde de la Ciudad del Chicharrón adelantó que el municipio trabaja en un plan maestro de generación de energía.

“Este tema de energía hay que tomarlo con mucho cuidado, a nivel mundial no hay algo más importante para cualquier lugar que tener un buen sistema de energía... Por tal razón hay que ser muy cuidadosos y separar el polvo de la paja. Reconozco que hay que algunos sectores que están trabajando el issue desde el punto de vista político y esto no es un issue político y es quizás el issue más importante que tiene Puerto Rico”, indicó Rivera Cruz a preguntas de periodistas luego de anunciar un acuerdo de privatización de las operaciones del Parque de las Ciencias.

“¿Qué hacemos si se cancela el contrato.?, ¿Quién va a operar el sistema?. Vamos a caer en un abismo, se cae en un abismo. Por tal razón uno no puede estar pidiendo la cancelación de un contrato, así porque sí, de la noche a la mañana”, sostuvo.

El alcalde dijo que el gobierno tiene que extender el contrato suplementario que vence este miércoles porque “no pueden dejar a Puerto Rico en el aire”.

“Que se extienda el contrato, se sigue trabajando, se siguen analizando todas las opciones. Veo que ya ha habido unos cambios y unos pasos que yo creo que son fundamentales y bien importantes como por ejemplo, el que hay que tener algo de generación y por eso van a traer tres barcazas y van a poner unos generadores portátiles para generar 700 megas. Ese es el número que más o menos se necesita cuando hay apagones en Puerto Rico para poder seguir operando el sistema “, indicó Rivera Cruz.

Dijo que “ya el gobierno federal, el gobierno de Puerto Rico, FEMA, LUMA y todo el mundo entendió que hay que traer generadores portátiles hasta que se hagan todas las plantas nuevas”, lo que calificó como un paso de avance.

Al ser preguntado por las quejas contra LUMA de muchos abonados por los constantes apagones y reclamos de sectores en el suroeste del país que siguen sin electricidad, el Alcalde novoprogresista dijo que esa misma manera “la gente no quería saber de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y lo que teníamos, con un monopolio que quebramos”.

Según Rivera Cruz, “ahora no va a haber monopolio” y dijo que en el momento en que haya generación privada todo el mundo puede generar (e;lectricidad)”.

Anticipó que el municipio de Bayamón “trabaja en un master plan y nosotros vamos a generar energía también”.

“Todo el estacionamiento del (estadio) Juan Ramón Loubriel con todos los techos del casco urbano nos pueden generar suficientes megas para nosotros mover incluso gente de la periferia, urbanizaciones y negocios. Lo podemos hacer porque cambió. Antes con la Autoridad, eso no se podía hacer. La Autoridad era dueña y señora de todo y determinaba y hacía lo que entendía cuando ellos querían”, dijo el Alcalde.

“He criticado a LUMA y criticaré a LUMA o a cualquier otra institución gubernamental o privada que yo entienda que no está por el camino correcto. Han ido haciendo unos ajustes, le falta camino por caminar, definitivamente, pero de ahí a decir, vamos a cancelar y se acabó el evento, no, porque no podemos tirar a Puerto Rico por el barranco”, agregó.