El Departamento de Salud negó hoy, martes, que la agencia esté manipulando los datos sobre el COVID-19 en Puerto Rico.

Las expresiones surgen luego que varias personas que renunciaron a la agencia salubrista del País denunciaran una “falta de transparencia” por parte de la Oficina de Epidemiología e Investigación, así como el efecto que tiene sobre la población el no publicar información epidemiológica sobre COVID-19, como lo son los brotes.

“No tengo intención alguna de manipular información o suprimirla. Cualquier información al respecto es falsa. Quiero poner mi integridad profesional en esas palabras”, manifestó el principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, José Becerra, en conferencia de prensa.

Precisamente, las denuncias sobre estas alegadas irregularidades comenzaron a tomar fuerza a partir de marzo, cuando el secretario de la agencia sanitaria del País, Carlos Mellado, reorganizó el Departamento de Salud y nombró a Becerra al puesto, que tiene a su cargo los diversos sistemas de vigilancia como: el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 en las Instituciones Educativas, entre otros.

Sin embargo, para Mellado, estos cambios en la agencia han sido con “la intención de mejorar su sistema, de tener más control” y que la información que se genere pueda estar acompañada de una estrategia y un contexto.

“Yo les garantizo a ustedes que aquí no se le esconde data absolutamente a nadie. Si alguien saca una data más rápido que el Departamento de Salud, no significa que nosotros no queramos sacarla, significa que nosotros vamos más allá porque tenemos un proceso de evaluar que la data sea certera, que los contagios que ocurran no afecten a la población de terceros, que esos pacientes estén vacunados y darle validez a la vacuna”, manifestó el titular de la agencia.

“No es pararse aquí a decir que tenemos una gran cantidad de pacientes vacunados positivos. Es decirles a ustedes que ese paciente que está positivo no tuvo que ir al hospital, decirles que no murió. Allá afuera hay mucha ansiedad en el pueblo. Allá afuera hay gente mirándonos y diciendo: ‘Me vacuno o no me vacuno’. Y ven estas controversias y entonces nos quita credibilidad”, añadió Mellado.

Control en la información que se divulga

Aunque Becerra reiteró que los datos del Departamento de Salud “provienen del bio-portal”, que son “de acceso público” y que es “absurda” la insinuación de que ocultan datos, sí aceptó que ha paralizado la publicación de informes a la ciudadanía por entender que carecían de calidad científica.

“¿Por qué es que se han dejado de publicar los informes de brote en Puerto Rico? No es que yo quiera suprimir información, es que no tienen la suficiente calidad científica para ser publicada”, dijo.

Entre esas “deficiencias críticas” encontradas mencionó que “solo 15 municipios sometieron la información solicitada”, “no había una definición clara de lo que era un brote”, tenían “mucha información incompleta” y “no estaban corroborando la información”.

“Deficiencias como esa no permiten que se publique un informe por más gráficas bonitas que se pongan y colores”, apuntó.

Asimismo, el funcionario aceptó que desautorizó a los epidemiólogos municipales a ofrecerle información a la prensa.

“Lo que quiero evitar es la falta de contextualización. Es posible que él no esté enterado de lo que pasa en el municipio de al lado o en la región. Y cuando da esa información, a mí me interesa, como el principal epidemiólogo, contextualizar esa información que se le da a la prensa. De modo que yo tengo que enterarme primero”, justificó.

Becerra dijo que hay epidemiólogos no manejan términos básicos como contagios y contactos. “No todos, hay bastante fluctuación en la calidad del servicio que se están dando”.

Por ejemplo, dijo que recientemente se ha divulgado a la prensa información de casos positivos de COVID-19 en la población vacunada y que “la inmensa mayoría de esa información no es contrastada con el banco de datos central de vacunaciones. Es información que está dando la persona al momento de identificar el brote”.

“Mi ánimo es conciliador”

En la carta de renuncia de la exdirectora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), Yonaica Plaza, que tiene efectividad este próximo 30 de julio, denunció sobre una supuesta falta de transparencia y del efecto sobre la población al no publicar información epidemiológica sobre COVID-19.

“Hablemos de epidemiólogos. Un demógrafo no es un epidemiólogo. Un químico no es un epidemiólogo. Hace falta esa inteligencia epidemiológica en esos informes que carecía de eso”, apuntó.

Además, señaló que la falta de transparencia y comunicación se debe, principalmente, a que el Departamento de Salud no le ha comunicado a la ciudadanía que el aumento de casos, específicamente de brotes y conglomerados, incluyen a personas completamente inoculadas con la vacuna de Pfizer.

“La información no sale a la luz de manera clara y mis principios profesionales y personales no me permiten continuar haciendo el trabajo de manera eficiente y organizada”, se desprende de la misiva enviada a varios miembros de la Oficina de Epidemiología e Investigación de Salud.

Esta ha sido la última funcionaria en apuntar públicamente las deficiencias de la agencia gubernamental. Anteriormente, lo han hecho epidemiólogos municipales y personal de Salud.

Ante todos estos señalamientos, Mellado le hizo un llamado “a todas las personas que, más allá de poder criticarnos o establecer x o y premisa, a que se unan”.

“Mi ánimo es conciliador... que todos nos unamos y podamos trabajar en equipo”, puntualizó.