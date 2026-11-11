El senador Bernie Sanders dijo el martes que no respaldaría al senador Chuck Schumer como líder de la mayoría demócrata en el nuevo Congreso, lo que augura un enfrentamiento de grandes proporciones tras la arrolladora victoria del partido en las elecciones de mitad de mandato.

Sanders estuvo acompañado por la senadora demócrata Elissa Slotkin, de Michigan, en una conferencia de prensa en el Capitolio, y juntos afirmaron que se necesita una nueva generación de líderes y un debate enérgico sobre la dirección y el futuro del partido. Varios senadores demócratas electos se han hecho eco de este llamado, dando a entender que apoyarían a otro candidato en lugar de a Schumer.

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“Ha llegado el momento del cambio”, afirmó Sanders, el candidato independiente de Vermont y, en esencia, el padre del progresismo moderno en Estados Unidos. “Y no voy a apoyar la reelección de Chuck como líder demócrata”.

Slotkin, quien afirmó que ella misma no está buscando activamente el puesto, explicó que quiere que los posibles líderes del Senado presenten un plan completo sobre las prioridades de la nueva mayoría.

“Mi respuesta es ‘no’ hasta que vea eso en alguien”, dijo ella.

El enfrentamiento se ha ido intensificando a medida que los demócratas han ido avanzando por todo el Senado para arrebatar escaños que estaban en manos de los republicanos, mucho más allá de aquellos que inicialmente se consideraban competitivos, incluso en Texas, Kansas y Carolina del Sur.

Schumer reclutó a candidatos de alto perfil que ayudaron a asegurar la mayoría, entre ellos el senador electo Sherrod Brown en Ohio y el senador electo Roy Cooper en Carolina del Norte. Sin embargo, sus candidatos preferidos también perdieron las primarias en Michigan y Maine, donde prevalecieron los candidatos progresistas, quienes luego ganaron sus elecciones generales.

Respaldo a Chris Van Hollen, de Maryland

Los demócratas, sobre todo en el ala progresista del partido, han estado inundando las oficinas del Congreso con llamadas telefónicas en las que afirman que es hora de un nuevo liderazgo. El senador electo por Michigan, Abdul El-Sayed, y otros progresistas han impulsado al senador Chris Van Hollen, de Maryland, como posible candidato.

Van Hollen, quien anteriormente había dicho que estaba considerando postularse para la presidencia en 2028, ahora también está considerando postularse para líder del Senado. No está claro cuánto apoyo contaría.

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“En este momento estoy llamando a mis colegas”, dijo Van Hollen en un evento celebrado el martes en Washington.

Schumer, de 75 años, ha dado pocas señales de querer retirarse, especialmente después de haber llevado a su partido al poder. La senadora por Nueva York Kirsten Gillibrand, presidenta del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, defendió enérgicamente a Schumer el martes, afirmando que “este grupo parlamentario agradece el trabajo del senador Schumer”.

“Estoy seguro de que seré elegido”, dijo Schumer en el Capitolio.

Al ser preguntado sobre su propio futuro en una entrevista con AP poco después de las victorias electorales de su partido, Schumer dijo que estaba enfocado en el año que se avecinaba.

“Lo importante es hacer que las cosas se hagan”, declaró a AP.

Mientras que los republicanos se han reunido a puerta cerrada este martes para elegir a los líderes de su partido para el próximo Congreso, los demócratas del Senado acaban de iniciar esas conversaciones de cara a las elecciones previstas para finales de este mes.

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El reportero de Associated Press Steven Sloan colaboró en este reportaje.