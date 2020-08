El precandidato popular a la Gobernación, Eduardo Bhatia Gautier acogió satisfecho esta noche el dictamen del Tribunal Supremo de ordenar que las interrumpida primarias continúen el próximo domingo 16 agosto.

“Respeto la decisión del Tribunal Supremo. Espero que este sea un primer paso para sanar la herida tan profunda que la corrupción e ineptitud del PNP han abierto en nuestra democracia”, expresó el senador en declaraciones escritas.

En el fallo judicial dado a conocer esta noche, el alto foro judicial no acogió la solicitud que le hicieron Bhatia y el precandidato novoprogresista a la Gobernación, Pedro Pierluisi de que se divulgaron los resultados de los electores que pudieron votar el domingo 9 de agosto.

“Mi llamado ahora es a que todos los puertorriqueños salgan a votar este domingo. No podemos permitir que el PNP y quienes intentan manipular la opinión pública con resultados falsos, desalienten a los electores que el domingo se les negó su derecho sagrado a votar ni que los convenzan de que su voto no hará la diferencia”, sostuvo Bhatia, quien dijo que confía en prevalecer contra sus contendores, el alcalde de Isabela, Charlie Delgado y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

“Yo estoy confiado en ganar el domingo cuando todos los puertorriqueños hayan votado. Mi mensaje a quienes no han votado es sencillo: la decisión está en tus manos. Que nadie te haga creer que la decisión ya está tomada. Que nadie te haga creer que tu voto no cuenta. Ahora más que nunca, tú eres el que decides”, indicó al apelar a los votantes de la Pava que no pudieron ejercer el voto el domingo pasado.

“Te pido tu voto para que acabemos con la impunidad y la corrupción del PNP. Esto no se trata de administrar un sistema que está roto. Vimos claramente cuán roto está el sistema este domingo pasado. La corrupción no se administra. La corrupción se arranca de raíz”, sostuvo.

“Te pido tu voto porque tengo la experiencia, capacidad, preparación, y accesos en Washington y Nueva York para restablecer la credibilidad del país. Credibilidad que se sigue socavando con cada crisis sucesiva que vive Puerto Rico. Yo he denunciado la debacle de los sistemas de nuestro país, los grandes intereses que quieren que nada cambie porque la corrupción les conviene. He dado esas luchas por cambiar y rediseñar el país, y las seguiré dando como tu gobernador”, expresó Bhatia.