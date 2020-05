El senador y aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, solicitó hoy una asignación de $350 millones para Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Según el expresidente del Senado, hay mucha necesidad en la isla tras las medidas económicas para controlar la pandemia y las ayudas federales y estatales asignadas a la ciudadanía no están llegando por lo que estas organizaciones pudieran dar la mano a personas necesitadas.

“Estamos en medio de una continua pandemia que ha causado una crisis económica sin precedentes en Puerto Rico. Ayudas estatales y federales para servicios básicos para la subsistencia de nuestros ciudadanos más necesitados y pobres no han llegado a su destino después de meses de haber sido asignados. Hoy se ven en muchas comunidades serias amenazas en la vida de muchas familias. Es momento para ayudar a los departamentos de Hacienda, del Trabajo, de Educación, de Salud, y de Familia", dijo Bhatia.

" Ante este panorama, hay que actuar de inmediato sin titubeo ni dilación. Puerto Rico cuenta con organizaciones no gubernamentales (ONGs, por sus siglas en inglés) y comunitarias que pueden asumir el reto temporero de asistir a los más necesitados. Las propias ONGs (también conocidas como el Tercer Sector) han pedido que se le asignen subvenciones para llevar cabo sus programas de asistencia social, reconociendo así a éstas como parte de la infraestructura que el estado tiene a su disposición para enfrentar la pandemia y mitigar sus efectos. Se le deben asignar $350 millones inmediatamente de la asignación de $2,200 millones destinadas por el gobierno federal para el plan esbozado por las propias ONGs", agregó.

Para Bhatia, el gobierno de Puerto Rico debe subvencionar los esfuerzos de ONGs como: Alianza para la Educación Alternativa, Hermanitas de los Ancianos Desamparados Hogar Nuestra Señora de la Providencia, Angela María Diaz, Hispanic Federation, Asesores Financieros Comunitarios, Hogar Forjadores de Esperanza, Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de PR, Inc., Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced, Aspira Inc. de Puerto Rico, Hogar Ruth Para Mujeres Maltratadas Inc., Banco de Alimentos Puerto Rico, Inc., IDDPMI, Biblioteca Juvenil de Mayagüez, Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc., Bosque Modelo de Puerto Rico, Instituto de Orientación y Terapia Familiar (INOTEF), Boys & Girls Clubs of Puerto Rico, Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, Inc., Casa Ramón Centro de alternativas para la niñez y sus familias, Jessica Xiomara Fuentes Cátala, Centros Sor Isolina Ferré, Mentes Puertorriqueñas en Acción, Coalición de Coaliciones Pro-Personas sin Hogar de PR, Inc., Miranda Foundation, Coalición Entidades Servicios & Sociedad de Gerontología de Puerto Rico, Inc., Movimiento Una Sola Voz (MUSV), Consejo de Residentes Res. Luis Llorens Torres Sector Youth Center, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Asociación de Museos de Puerto Rico, Consejo Renal, Museo de Las Américas, Conservación con Ciencia, Nuestra Escuela, Coordinadora Paz para las Mujeres, Oblatas del Santísimo Redentor Hogar Fátima, Inc., Filantropía Puerto Rico, One Stop Career Center of PR Inc., Flamboyán Foundation, Org. Pro-Ambiente Sustentable (OPAS), Fundación Intellectus, Palabrería, Fundación Ángel Ramos, Proyecto Nacer, Inc., Fundación Atención Atención, Proyecto P.E.C.E.S. Inc., Fundación Banco Popular, Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico, Inc., Fundación Comunitaria de PR, SER de Puerto Rico, Fundación Hogar Niñito Jesús, Taller Salud, Fundación Luis Muñoz Marín, Titín Foundation, Inc., Fundación Música y País, Vimenti, Fundación Oye, Y No Había Luz, Fundación Ricky Martin, Fundación Segarra Boerman e Hijos, Inc., Fundación Sila M. Calderón, Giving Tuesday PR, por mencionar algunas.