Su campaña de hablar con la verdad, de no esconder su personalidad y de enfocarse en combatir la corrupción es la clave del éxito que cree tener el aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, en esta contienda electoral.

El senador logró una cómoda ventaja en el proceso primarista que deberá enfrentar el próximo 7 de junio ante la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altierri. Así salió a relucir en la encuesta publicada este miércoles por el periódico El Nuevo Día.

Según los resultados, Bhatia ganaría cómodamente con un 50% de los votos, mientras que Cruz Soto obtendría un 24% y Delgado Altieri un 12%.

Ante estos resultados, Bhatia afirmó en entrevista con Primera Hora que “yo creo que la gente ha recibido ese mensaje fuerte que yo he llevado de que tenemos que hablar con la verdad. No hay forma de ayudarle en el bolsillo a la gente. La gente está mes tras mes diciendo pago la luz, pago el agua. La gente está añorando que regresen de Estados Unidos sus familiares, pero eso no va a ocurrir mientras haya un gobierno que le miente al país, mientras haya corrupción en Puerto Rico y yo creo que el mensaje que yo estoy llevando es precisamente ese, tenemos que enfrentar al gobierno, tenemos enfrentar las mentiras, tenemos que ir con un gobierno responsable y el que quiera eso, el que piense como yo, pues que me ayude. Es más allá del PPD. El PPD abrazó ese argumento. Ahora tenemos que ir más allá del PPD”.

Asimismo, Bhatia dijo sentirse esperanzado en contar con la confianza de personas del sector estadista e independentista para convertirse en gobernador de Puerto Rico en las próximas elecciones generales del 3 de noviembre.

“Me siento no solo cómodo, sino me siento que yo no he tenido que cambiar quién soy yo para ser candidato a la gobernación”, indicó, al expresar que este panorama le causa alegría.

Enfatizó, además, que en su récord de vida tiene haber administrado un presupuesto de $250 millones como presidente del Senado sin tener ni un solo señalamiento.

De igual forma, el legislador destacó que también ha asumido defensas a favor del pueblo sin tomar en cuenta los resultados. Mencionó, por ejemplo, los cambios que promovió en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre las que se encuentra que el sector privado aporte para mejorar la generación energética, así como la transformación del sistema público de enseñanza, que incluía las escuelas. Estas propuestas le ganaron el repudio de grupos y uniones ligados a estos temas.

“La demagogia es lo que está en contra mía”, llegó a decir Bhatia sobre sus opositores.

Es que el político le restó importancia a los que se oponen a sus propuestas para impulsar cambios para el país.

“El que quiera ser populista para ganar votos que lo hagan, yo no lo voy a hacer”, puntualizó.

Insistió en que se mantendrá esbozando lo que cree es la verdad.

“A veces me alejo de lo que ha sido en el pasado el mensaje de otros políticos, este mensaje populista de estar prometiendo y prometiendo. Eso no se hace. O sea, tú no prometes si no sabes de dónde va a salir el dinero; tú no prometes y les llenas a la gente los ojos, si no sabe cómo se va a logar. Así que el mensaje mío es claro: Si tú piensas que a Puerto Rico se le debe hablar con la verdad, únete a este movimiento”, expresó.

Por otro lado, Bhatia dijo que se encuentra desarrollando propuestas viables para áreas como salud, seguridad, agricultura, entre otros.

Enfatizó que actualmente se centra en su propuesta de enmendar la Constitución de Puerto Rico para “democratizar la democracia”. A modo de ejemplo, indicó propone que se pueda ir a una segunda vuelta si el candidato a la gobernación no logra el 50% de los votos, así como que se separe la elección del gobernador de la legislativa.