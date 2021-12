El gobernador Pedro Pierluisi confirmó que el presidente Joe Biden consideró visitar a Puerto Rico durante la época festiva pero esa posibilidad se desinfló por razones que se desconocen, aunque el repunte de casos de COVID-19 pudieron haber influenciado.

“Entiendo que no estará visitando la isla al momento. No estará visitando la isla y con toda probabilidad es el resultado, precisamente, de la pandemia. También puede ser el resultado de los retos que tiene la administración, incluyendo la legislación del Build Back Better Act, que es la legisalción que, entre otras cosas, le proveería a Puerto Rico acceso al programa de seguro suplementario. Pero, realmente, yo no puedo hablar por el presidente y las razones por las cuales consideró y ahora no está considerando visitar la isla”, expresó el mandatario.

PUBLICIDAD

Indicó que el rumor o información preliminar que tuvo a su alcance es que iba a estar en Puerto Rico en su “plano personal” y no un viaje oficial.

“Pero eso no se dio. Nunca se confirmó esa visita y la información que me llega, otra vez de forma preliminar, es que eso no se va a dar”, manifestó Pierluisi.

A través del portal de noticias Jayfonseca.com trascendió que equipo de la avanzada del presidente Biden estaba en Puerto Rio junto a agentes del Servicio Secreto, ante la llegada esta semana del mandatario de Estados Unidos. El reportaje alude a que Biden había sido invitado, incluso, al festín de Fin de Año que se realizará en el Distrito T-Mobile de manera virtual.

Inicialmente se iba a realizar con una asistencia de unas 10 mil personas, pero el gobierno luego anunció que se celebrará virtualmente.

Puerto Rico amaneció este miércoles con una tasa de positividad de casos de coronavirus de 16.8% y registrando cifras históricas de contagios por días. Solo el lunes 20 de diciembre se diagnosticaron en la isla más de 6,000 casos a través de pruebas moleculares y de antígeno. Esta situación se le atribuye a la alta transmisibilidad de la variante Ómicron la cual está afectando en escenarios similares a los de la isla a muchos países a nivel mundial. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) delararon la nueva variante como la predominante.