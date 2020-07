La ocupación en las hospederías del país ha aumentado en más de un 65% en comparación con la súbita caída que se produjo durante los pasados meses a causa de la pandemia del COVID-19, un alentador panorama en el que los grandes protagonistas han sido los turistas locales.

De hecho, este fin de semana festivo -por la celebración de la Independencia de Estados Unidos el 4 de julio- son miles los puertorriqueños que han optado por pasar un tiempo en familia en algún parador u hotel de la isla, sobrepasando las expectativas que tenían muchos líderes de la industria.

Así lo destacaron en entrevista con Primera Hora varios portavoces del sector turístico que en los pasados meses vieron como 95 de las 165 hospederías endosadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) tuvieron que cerrar operaciones, ocasionando que cerca de 30,000 personas quedaran cesanteadas temporalmente.

En cambio, el turismo interno parece estar encarrilando el escenario, según constató Clarissa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, quien sostuvo que las flexibilidades otorgadas por el gobierno en las últimas órdenes ejecutivas abrieron paso a que se pudiera rescatar la temporada de verano, la más importante para efectos de dueños hospederías que se nutren durante los periodos de junio a agosto de las reservaciones hechas por residentes de la isla.

“Las cosas han ido cambiando poco a poco. En junio vimos un movimiento en las reservaciones de fines de semana y ya para julio estamos ocupando todo el mes… ha sido bastante mejor de lo que estaba. De un 4% a un 6% que reflejamos hace un par de meses, ahora hay hoteles que están entre el 70% y 80% y hay otros que ya sobrepasan el 50%. Cualquiera de esos porcientos es mejor de lo que teníamos, por lo que tengo que decir que ha habido una gran mejoría y eso lo veremos este wikén de 4 de julio”, destacó Jiménez.

Reconoció que las atractivas ofertas en el mercado han sido un motor en el avance pues muchos paquetes están incluyendo servicios por los que, usualmente, el cliente tiene que pagar.

Por ejemplo, algunos hoteles o paradores han agregado a la oferta el desayuno o créditos en alimentos y bebidas, mientras otros ofrecen juguetes para las piscinas o entretenimiento en el área de la piscina (conciertos, clases de Zumba, entre otros) que los huéspedes pueden disfrutar desde los balcones de sus habitaciones.

“La verdad es que todavía no estamos al 100% pues no todas las hospederías han abierto ni todos los trabajos se recuperaron… la situación no se ha estabilizado y depende de muchos factores que tendremos que evaluar a partir de agosto. Pero estamos encaminados”, agregó al explicar que el hecho de que haya jurisdicciones de Estados Unidos, como Florida, que tengan un rebrote de casos de coronavirus tiene un impacto en el sector turístico. En Puerto Rico los mercados más importantes en términos de turismo extranjero provienen de Nueva York, Nueva Jersey y Florida.

Las esperanzas de que el mercado vaya recuperando fue también destacado esta semana por la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, quien a varios días de comenzar el fin de semana del 4 de julio celebraba que se había registrado un 50% de ocupación en los hoteles impulsado por el turismo interno. El estimado de la agencia es que más de 37,884 residentes de la isla se hospeden durante los cuatro días del fin de semana de fiesta (jueves a domingo).

“Nuestra industria turística ha comenzado su reapertura con paso firme, y los residentes han impulsado este resurgir del sector”, afirmó Campos. “En este fin de semana festivo, se estima un impacto económico directo de $3,332,652 en consumo de habitaciones. Según los datos recopilados por la agencia, al presente se han reservado 16,604 cuartos noches y se ha reportado una tarifa promedio de $154.30”, destacó.

Subtítulo: Los paradores cumplen sus metas

De otra parte, el presidente de la Asociación de Paradores de Puerto Rico, Jesús Ramos, reportó un crecimiento de entre un 60% y un 90% en la ocupación de las 13 hospederías de esta categoría, en comparación con el gran golpe recibido durante los más de tres meses de cierre, los cuales provocaron hasta cese de operaciones en algunos lugares.

“Gracias al Señor este fin de semana será excelente. Ahora mismo muchos de los paradores están en un 90% de ocupación de la meta que se propusieron porque hubo algunos que debido a cómo están estructurados solo está operando con el 60% de su capacidad como es el caso de Palma Lucía (Yabucoa) y Mauna Caribe (Maunabo). Otros como Villas Sotomayor (Adjuntas), El Buen Café (Hatillo) y El Faro (Aguadilla) todavía tienen espacios disponibles para este wikén, pero en términos generales la respuesta ha sido positive”, indicó Ramos.

Enfatizó en que los dueños de paradores han tomado medidas de salud y seguridad en sus facilidades, lo que ha alentado a las turistas locales a reservar en las propiedades.

“Estamos bien contentos porque desde diciembre no teníamos reflejado estos números en ocupación. Esperamos que el mes de julio y agosto también sea de recuperación porque fue un fuerte golpe el que recibimos los pasados meses”, expresó al exhortar a la ciudadanía a que continúen haciendo reservaciones “pues tenemos tremendas ofertas y algunos incluyen desayuno”.

En ese sentido la directora de la Compañía de Turismo ha destacado que la reapertura oficial del turismo el pasado 15 de junio dio paso a la próxima etapa importante en la industria con la bienvenida al turismo externo que se proyecta a partir del 15 de julio. Sostuvo que las estrategias de mercadeo con la iniciativa "Check In Por Tu Isla" y la implementación del Programa de Salud y Seguridad para el Destino han despertado el interés de residentes para vacacionar en la isla este fin de semana. Al mismo tiempo, aseguró que desde el 8 de junio la página web VoyTuristeando.com ha recibido un total de 110,406 usuarios y 859,757 visitas. Estas visitas han generado un total de 21,378 referidos de venta directa para las hospederías y negocios que participan de las ofertas promocionales en el portal.

Datos provistos por la CTPR indican que hospederías como paradores han invertido entre $60,000 a $75,000 en hacer ajustes que vayan acorde con las nuevas restricciones de prevención por el COVID-19. La inversión en hoteles es mucho más amplia. Se prevé que el dinero invertido por dueños y empresas pueda ser reembolsado a través de un programa de incentivos que establecerá el gobierno a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) con $50 millones que se adjudicarán a disposición del sector turístico mediante fondos de la ley federal CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act). Otros incentivos de entre $5,000 y $10,000 fueron anunciado recientemente y serán distribuidos a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).