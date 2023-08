El dúo Pierluisi/Rosselló para las elecciones del 2024 no va, aseguró el gobernador Pedro Pierluisi al catalogar como un “bochinche” la posibilidad de que aspiren como un binomio en la papeleta porque “no está ni siquiera bajo consideración”.

Las expresiones del primer ejecutivo se dieron en el contexto de que el pasado fin de semana, en la Convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), se creó la expectativa de que el exgobernador Ricardo Rosselló anunciaría alguna candidatura de cara a las próximas elecciones. Esto no ocurrió, aunque el exmandatario -que renunció en el verano de 2019 tras una jornada de protestas masivas- aprovechó su intervención para promover la estadidad y hablar de los presuntos logros de la llamada “delegación extendida”. También repitió las declaraciones de Pierluisi, quien ha dicho reiteradamente que le gana “a cualquiera” que lo rete en primarias.

PUBLICIDAD

Abordado sobre la posibilidad de que Rosselló pueda figurar en una papeleta junto a él como parte de la propuesta del PNP, el gobernador dijo lo siguiente: ”Siguen con esas especulaciones innecesarias. Realmente es como si fuera ya un bochinche, o sea, basta ya. ¿De qué estamos hablando? O sea, todavía no se han radicado ni candidaturas y entonces están con todas estas conjeturas de quién va a aspirar a qué. O sea, ¿para qué?, ¿qué propósito?”.

Pierluisi denunció que las insinuaciones parecieran surgir para crear pugnas “que no hay”, dentro de La Palma.

“O sea, para mí es obvio que como el otro partido principal tiene un revolú, como se dice en la calle, un revolú interno que lo hemos presenciado en días recientes, es como que hay todo un deseo de ver si se forma algún tipo de lío en mi partido y al revés. En la convención lo que se vio fue toda organización y compromiso”, expresó.

Pero, “¿el binomio (con Rosselló) está descartado?”, se le preguntó.

“Eso no está ni tan siquiera bajo consideración. Y las veces que yo he tenido comunicación con el ex gobernador, él jamás ha indicado que le interesa aspirar a puesto electivo alguno...él está actuando como un delegado congresional y está haciendo su trabajo, y eso yo lo reconozco. Y la única razón por la cual él tiene un mensaje en la convención y ha tenido comunicación con este servidor es por su trabajo por la estadidad. Y yo siempre voy a valorar el trabajo de todos los que apoyen mi ideal, que es la igualdad que nos falta como ciudadanos americanos”, sentenció.

PUBLICIDAD

Se le preguntó, entonces, si la comisionada Jenniffer González sigue siendo su compañera de papeleta para las próximas elecciones.

“Yo estoy pidiendo cuatro años más para todos los incumbentes y las incumbentes del PNP, incluyéndola a ella. Y quiero más porque quiero más legisladores y legisladoras para retomar el control de la Cámara y el Senado... O sea, que yo estoy pidiendo cuatro años más para todos y todas. Y ah, pero claro, habrán nuevas candidaturas, serán bienvenidas y eso es lo que puedo decir”, respondió.

Aunque lo ha insinuado, la comisionada residente no ha hecho oficial alguna aspiración a retar a Pierluisi por la candidatura a la gobernación en el PNP. Sus expresiones se han limitado a decir que está escuchando el sentir de los penepés en la calle y, aseguró, que cualquier anuncio lo haría en dos meses.