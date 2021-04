La nominada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos no pudo articular hoy un plan concreto de cómo y cuándo la agencia va a manejar el rezago académico provocado por la pandemia del COVID-19 tanto en la población regular de estudiantes como en la matrícula de educción especial.

Tampoco pudo esbozar un plan completo para lidiar con la crisis académica que atraviesan los municipios del suroeste cuyas escuelas quedaron inservibles por el terremoto del pasado 7 de enero del 2020 y todavía no han sido reparadas.

Aponte Santos se limitó a decir que los estudiantes del suroeste serán realojados en unos módulos “estructurales prefabricados”, para lo cual la Junta de Supevisión Fiscal (JSF) les autorizó unos $46 millones, pero no dijo cuándo los alumnos volverían a tomar clases. Dijo también que se aprobó una asignación, que no detalló, para identificar y corregir el problema de escuelas con la llamada columna corta y que darán prioridad al área sur.

Senadores de mayoría y minoría bombardearon con múltiples preguntas a la nominada Secretaria de Educación, pero muchas de las interrogantes quedaron sin respuesta en la vista de confirmación de la Comisión de Nombramientos del Senado que se extendió durante todo el día en el Salón Leopoldo Figueroa, en el Capitolio.

En primera fila en el público estuvieron los alcaldes populares Julia Nazario, de Loíza y Josean Santiago, de Comerío, quienes se expresaron a favor de la nominada, pero durante la vista solo el legislador popular, Albert Torres dejó entrever su apoyo al nombramiento. Al concluir la vista en horas de la tarde todavía era incierto si Aponte Santos cuenta con los votos suficientes para pasar el cedazo del Senado.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo que Aponte Santos no ofreció respuestas claras sobre la situación de las escuelas en el sur.

“Hay 41 escuelas en el sur que no pueden ser rehabilitadas, hay que demolerlas, ¿cuál es el plan concreto para trabajar con eso? No esperamos que lo haga por arte de magia, ella lleva tres meses en el cargo y tiene que tener ya un equipo de trabajo diseñando eso que pasó hace más de un año”, indicó el líder legislativo.

“Aunque ella nos está diciendo que hay unos fondos y que la Junta (los autorizó), pero cuántas escuelas no hay cerradas, no puede habilitar una de esas escuelas y resolver para que los estudiantes no sigan perdiendo clase. Son cosas operacionales”, sostuvo Dalmau Santiago.

No precisó si tras la vista de hoy logró amarrar los votos para ser confirmada. Se consideró hacer una segunda vista, pero no se llevará a cabo porque las personas que pideron expresarse enviaron ponencias por escrito. No pudo decir cuando se llevaría a votación, pues dijo que dependerá del informe que rendirá la Comisión de Nombramientos. Agregó que si finalmente no tuviera los votos se lo notificaría al gobernador Pedro Pierluisi.

A preguntas de Dalmau Santiago, la funcionaria calificó de “excelente” la reapertura de escuelas a principios del pasado mes de marzo, tras el cierre de planteles por la pandemia del COVID-19.

“La alegría de los niños es indescriptible, ver a los niños cargar con sus libretas nos llena de satisfacción y eso nos abre la posibilidad a que lo hagamos en las demás en agosto”, dijo para agregar que unas 120 escuelas pudieron reabrir.

-¿Han podido medir el rezago que han tenido todos los estudiantes después de un año (fuera) por la pandemia y los terremotos?, preguntó el presidente del Senado.

“Se trabaja en un assestment (evaluación) de proyectos para mitigar el problema de lo que es el área académica”, dijo la nominada.

La vice presidenta del Senado, Marially González le cuestionó por qué no había dado “la urgencia que amerita” a la reparación de las escuelas afectadas por los sismos en el área sur.

“¿De cuánto es el estimado de los módulos?, ¿Cuánto tiempo tardarán en construirse?, ¿Cree que los estudiantes del área sur son marginados en comparación con los del resto de la isla y se responsabilizará usted por los fallos que enfrenten los niños con los módulos?, fueron algunas de las preguntas de la senadora popular.

“Desde que pusimos un pie en el Departamento de Educación asumimos la responsabilidad de todo lo que acontezca, vamos a trabajar con nuestros empleados de que el motor se tiene que mover y voy a trabajar de forma equitativa”, respondió la nominada.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén le preguntó sobre el futuro de la enseñanza con perspectiva de género, pero Aponte Santos no contestó.

La nominada tampoco fue responsiva a las preguntas de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago en torno al plan del Departamento para reponer las sesiones de terapia que han perdido durante la pandemia las niñas y niños con diversidad funcional.

Aponte Santos dijo a preguntas de la senadora Santiago que a partir del 8 de abril comenzará la vacunación de unos 20,840 estudiantes mayores de 16 años del Programa de Educación Especial. Indicó que los padres recibirán la certificación de Educación Especial que deberán presentar al momento de la vacunación y que las citas se realizarán a través Turnosque PR en la página electrónica del Departamento de Salud: https//www.protegetevacunate.com/.

Por otra parte, Aponte Santos dijo que para el mes de julio esperan que todas las escuelas “estén 100 por ciento wifi”.

“Usted ha demostrado en estos tres meses que es una persona trabajadora y conocedora de los problemas del Departamento. No existe excusa alguna para privarle de un voto a favor”, expresó por su parte, el senador novoprogresista, William Villafañe, tras indicarle a la nominada que tenía el voto de casi toda su delegación.

El portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau dijo que aunque la nominada fue más responsiva que cuando fue interpelada en febrero, en la Cámara de Representantes, “esta vez vino a contestar las preguntas, pero no necesariamente contestó lo que se le estaba preguntando”.

Dijo que Aponte Santos no dijo cuál va a ser la política educativa del País ni en qué modelo específico se va a enfocar. “Tampoco pudo explicar en qué áreas va a hacer esa reingeniería administrativa y el proceso de descentralización del que habla”, indicó.

“En mi turno fui enfático en mis preguntas y no veo que la persona que vaya a administrar el segundo presupuesto más grande, sea la persona con la capacidad profesional y la experiencia para hacer esa gestión”, sostuvo el portavoz de la mayoría, quien indicó que no podía decir con certeza si la nominada tiene los votos para ser confirmada.

Para lograr el consentimiento del cuerpo legislativo, Aponte Santos necesitaría cinco votos de la mayoría popular ya que solo cuenta con nueve votos de la minoría penepé para obtener el mínimo requerido de 14 de los 27 senadores.

Además del senador popular Albert Torres, las también senadoras populares Ada García y Elizabeth Rosa podrían favorecer el nombramiento, pero estos votos no serían suficientes. “Esos dos votos adicionales no sé si logre tenerlos”, agregó Aponte Dalmau.

Al final de la vista, la nominada Titular de Educación se mostró confiada en ser confirmada por el Senado. “Hemos hecho mucho trabajo en este tiempo, nosotros básicamente no hicimos una transición nos pusimos a ejecutar”, sostuvo Aponte Santos.