Un anunciado recorte salarial de $125 llevó este jueves a cientos de bomberos a manifestarse frente a La Fortaleza, en lo que representó la primera queja pública para el gobierno de Pedro Pierluisi.

Sin embargo, la protesta terminó en júbilo, pues la secretaria de la Gobernación, Noelia García, le anunció al liderato del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico que dicho recorte no se efectuará.

A su salida de la reunión en la que se le anunció la buena noticia, el presidente del gremio, José Tirado, indicó que “la secretaria de la Gobernación nos ha informado que pudieron identificar los fondos para volver a instalar el aumento a los bomberos y que eso se dará en los próximos siete días. Así que nosotros estamos contentos con la movida que ha hecho La Fortaleza y le agradecemos a la secretaria que nos haya concedido esta reunión y nos haya informado que el problema está resuelto”.

De inmediato, García indicó que los bomberos son importantes para el gobierno de Pierluisi y reconoció la labor que hacen por el país.

“Es imposible que esto no se tramitara con la urgencia que merece. Los Bomberos de Puerto Rico pueden estar confiado en que esta situación se va a resolver bien rápido. ¿Por qué? Es una prioridad. Esto no debió haber pasado. Pasó y la culpa, no importa. Nuestras disculpas por este sinsabor y auguramos que la relación con los bomberos de Puerto Rico seguirá mejorando. Es un compromiso de esta administración con estos servidores públicos”, manifestó.

La secretaria no indicó de dónde saldrá el dinero para mantener el aumento de $125 conferido a los bomberos como para de la Ley de Ajuste Salarial. Indicó que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, a cargo de Omar Marrero, se encuentra en proceso de cabildeo con la Junta de Supervisión Fiscal para tener el dinero necesario para cumplirle a los bomberos

“Lo importante es que esto va a ser bien pronto”, señaló.

Se le cuestionó la razón por la que los bomberos tuvieron que hacerle una manifestación a Pierluisi para alcanzar una solución. Respondió que “quizás fue un cabo suelto del cierre de la administración pasada. No importan por qué llegamos aquí. Lo importante es que no vuelva a ocurrir y que reconozcamos que los bomberos de Puerto Rico son pieza clave en la prestación de los servicios de emergencia que se le da al ciudadano y que los valoramos y que vamos a continuar mejorando esta relación, definitivamente”.

Reconoció que los bomberos también enfrentan malas condiciones de trabajo. Indicó que próximamente llegarán nuevos camiones bombas y que mejorarán las condiciones de empleos de todos los servidores públicos, en especial los bomberos.

Cabe destacar que, tras la reunión con García, Tirado acudió a la esquina entre la calle Fortaleza y Del Cristo, conocida como la Esquina de la Resistencia, a informar a los bomberos que mantendrían el aumento de $125. Gritos de júbilo fue lo que se escucharon y sonidos de sirena.

Poco antes de la buena noticia, el líder de los bomberos había reprochado que el salario base de estos servidores públicos estuviese en $1,500 mensuales.

El recorte salarial a los bomberos, que sería afectivo este próximo 31 de enero, ocurre ya que la ley que se aprobó, Ley 181 de 2019, contenía unas deficiencias, que llevó a la Junta de Supervisión Fiscal a cuestionar su validez. Esa regulación establecía que el aumento salarial estaba condicionado a la recaudación de un nuevo impuesto de un 3% a las aseguradoras.

La jueza federal Laura Taylor Swain, a cargo de la quiebra de Puerto Rico, ordenó el pasado 23 de diciembre al gobierno a no poner la ley en vigor.

El gobierno de Pierluisi se encuentra en proceso de apelar la decisión en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.