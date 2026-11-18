El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) recordó a los patronos del sector privado que tienen hasta el 15 de diciembre para pagar el bono de Navidad a sus empleados, mientras que aquellos que interesen solicitar una exención total o parcial del pago deberán presentar la documentación requerida en o antes del lunes, 30 de noviembre de 2026.

A través de declaraciones escritas, la secretaria del DTRH, María del Pilar Vélez Casanova, exhortó a los empleadores a completar los preparativos necesarios para cumplir con la Ley Núm. 148 del 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como la Ley del Bono en la Empresa Privada.

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El periodo establecido para efectuar el pago comenzó el pasado 15 de noviembre.

“Más allá de ser establecido por ley, el bono de Navidad representa un ingreso adicional que los trabajadores esperan y que contribuye a la economía de sus hogares durante esta época del año”, expresó Vélez Casanova, quien destacó la importancia de que los patronos planifiquen con anticipación para cumplir con esta obligación.

La funcionaria explicó que los empleadores que hayan experimentado pérdidas económicas o generado ganancias insuficientes para cubrir la totalidad del bono, sin exceder el límite del 15 % de sus ganancias netas anuales, podrán solicitar una exención mediante el procedimiento establecido por ley.

Para ello, deberán presentar la hoja de solicitud de exención correspondiente a 2026, debidamente completada, junto con los estados financieros requeridos. Estos incluyen, según corresponda, el estado de situación y el estado de ganancias y pérdidas del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, con la certificación de un contador público autorizado (CPA).

El DTRH también contempla requisitos específicos para los patronos cuyo año económico concluya en una fecha distinta.

Las solicitudes deberán entregarse en original en cualquiera de las oficinas de área del Negociado de Normas de Trabajo, en días laborables, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. La fecha límite será el lunes, 30 de noviembre, a las 4:00 p.m.

El DTRH aclaró que la recepción de una solicitud de exención no significa que esta haya sido aprobada. Asimismo, reiteró que continuará velando por el cumplimiento de las leyes laborales y orientando a los patronos sobre sus responsabilidades y los mecanismos disponibles.