Ante el avance de Ómicron y el tsunami de contagios provocados por la nueva variante del coronavirus el gobierno federal busca que todos los residentes de Estados Unidos y sus territorios -incluido Puerto Rico- tengan acceso a las pruebas de autodiagnóstico del virus a través de varias iniciativas, como el envío por correo de hasta cuatro pruebas por hogar y la solicitud sin costo alguno de hasta ocho pruebas por cada beneficiario de los seguros médicos, incluidos los del plan VITAL.

Estos dos programas -cada uno independiente pero que entran en función casi simultáneamente esta semana- son parte del esfuerzo de la administración del presidente Joe Biden para aumentar el acceso a las pruebas de detección de antígenos, las cuales se han visto limitadas al público desde diciembre cuando los contagios y las hospitalizaciones por COVID-19 han alcanzado cifras récord en toda la pandemia. A esta dinámica se une un nuevo anuncio realizado por el presidente el jueves pasado en el que prometió que se proporcionarían millones de pruebas caseras de COVID para ser distribuidas en las escuelas y garantizar un retorno seguro a los planteles.

En Puerto Rico, la secretaria de la gobernación Noelia García Bardales adelantó recientemente en una conferencia de prensa que a partir de esta semana se empezaría a recibir en Puerto Rico 10 millones de las 500 millones de pruebas caseras de detección del COVID-19 que el presidente Biden anunció inicialmente el mes pasado cuando dio a conocer el plan invernal de Estados Unidos contra el coronavirus.

“El Departamento de Salud va a identificar cómo se va a hacer el acceso, cuál va a ser la cantidad de pruebas por ciudadano. Va a haber restricciones porque la intención no es que cada ciudadano se haga una prueba todos los días para ver si tiene o no tiene (el virus). Van a haber unas particularidades para que se use de una forma sabia”, dijo García Bardales.

“El Departamento de Salud está en conversaciones con el gobierno federal para establecer el mismo protocolo de cualquier otro estado. Eso nos posiciona en un escenario de igualdad”, agregó la funcionaria a preguntas de Primera Hora.

En cambio, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, ha sido escueto ofreciendo explicaciones sobre la logística y manejo de las pruebas provistas por el gobierno federal. Ante preguntas de Primera Hora, la portavoz de prensa de la agencia, Lisdián Acevedo, respondió que “el Departamento no interfiere en ese proceso” y aludió a que las pruebas deben solicitarse en un enlace por disposición del gobierno federal.

“Sobre las pruebas anunciadas para las escuelas, el gobierno federal no ha enviado comunicación oficial para informarnos el proceso. Tan pronto nos lleguen los detalles podremos comunicarlos tanto a ti como a toda la población”, agregó sobre el asunto particular de pruebas destinadas a los planteles. En Puerto Rico las clases presenciales en el sistema público comenzarán el 24 de enero. Al momento, se prevé ofrecer las materias en los salones hasta el mediodía y se ha hablado de hacer pruebas aleatorias en las 856 escuelas que atienden a unos 262,000 estudiantes y 32,000 empleados docentes y no docentes. Se estima que en la isla hay 700 colegios que tienen una población de 130,000 estudiantes y 17,000 empleados.

Hasta ocho pruebas por cada beneficiario de algún plan médico

Desde el pasado sábado 15 de enero entró en vigor una orden de Biden que obliga a las aseguradoras de salud privadas y públicas -incluyendo Medicare, Medicaid y CHIP- a cubrir mensualmente los costos de hasta ocho pruebas caseras de detección del COVID-19 por cada persona cubierta en el plan médico.

Es decir que si en un hogar donde hay cuatro miembros cubiertos bajo el mismo plan de salud, podrán acceder hasta a 32 pruebas de autodiagnóstico en un mes.

“La orden es compulsoria para Puerto Rico. No hubo excepciones para excluir a la isla o para que empezara más tarde. Esto significa que desde el sábado cualquier persona con plan médico puede adquirir las preubas caseras en las farmacias. Eso sí, para facilitar el acceso a las preubas hay aseguradoras que están haciendo arreglos con algunos proveedores para que las tengan disponibles para sus miembros”, acotó a Primera Hora Iraelia Pernas, la directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) la cual tiene como miembros a First Medical, MCS, Mapfre, Humana y el plan de Auxilio Mutuo.

Explicó que en caso de que algún beneficiario adquiera las pruebas fuera de los lugares acordados por cada aseguradora, la dinámica de cubierta se llevará a cabo por reembolso.

Cabe destacar que la orden del presidente de Estados Unidos establece que los planes médicos solo tendrían que reembolsar $12 por prueba. “Cada persona deber comunicarse con su plan para conocer los detalles de cobertura directa por la red de proveedores donde pueden conseguir las pruebas sin costo alguno o para conocer el proceso de reclamación de reembolso”, explicó Pernas al recordar que las pruebas se adquieren sin orden médica como cualquier otro producto “over the counter”. Usualmente este producto viene en un paquete que contiene dos pruebas. El costo aproximado del paquete es de $20 a $24.

Aclaró que los costos de pruebas caseras a los beneficiarios serán asumidos por las aseguradoras y no hay ninguna subvención para estos fines por parte del gobierno federal.

“Todo esto lo va a costear el asegurador y nosotros damos importancia a la medicina preventiva y creemos que hay que asumir responsabilidad y hacer la prueba a quienes presenten síntomas o hayan estado expuestos, pero urge que haya un sentido de responsabilidad. De hecho, el exponencial aumento de costos de todo esto podría incidir en la prima que se va a cobrar. Es algo que se evaluaría, pero es potencialmente posible porque esto es como cuando aumentan los costos de ingredientes para el que hacen pan y tiene que al final subir el precio de sus productos para buscar un balance. Nuestro llamado en este sentido es a que no pidan pruebas para almacenarlas. Debe haber mesura”, acotó Pernas.

Cuestión de días para los beneficiarios de Plan Vital

Por su parte, Jorge Galva, director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), explicó que es “cuestión de días” para que las pruebas caseras estén disponibles a los 1.5 millones de beneficiarios que hay en Puerto Rico de Medicare, Medicaid (Plan Vital) y CHIP.

“Estamos preparando la carta normativa porque tenemos que lidiar con el asunto de cuál será el código de facturación y, segundo, ver cuál será el reembolso a las farmacias para esas pruebas sin que eso redunde en pérdidas para estos comercios. Tiene que haber un nivel de reembolso competitivo. Y me explico: nosotros a diferencia de los planes médicos privados no podemos reembolsarle dinero a los beneficiarios. Aquí nuestros beneficiarios tienen que ir a una farmacia y llevarse esas pruebas caseras sin pagar un solo centavo de copago o deducible. Es importante que entiendan que nada en Medicaid funciona por reembolso y el beneficiario no puede pagar un solo dolar de su bolsillo. Aquí tenemos que garantizar que se cubre ese servicio y lo que se hace es que se ajusta el pago a las farmacias por una compensación adicional”, explicó.

Al igual que la portavoz de ACODESE dijo que debe haber una labor educativa en el proceso para que la ciudadanía comprenda que deben haber elementos indispensables a la hora de solicitar las pruebas, mucho más considerando la escasez de producto que ya se ha visto en el reciente repunte de contagios con Ómicron.

“Los beneficiarios deben estar conscientes que la prueba debe hacerse si estuvo en contacto por más de 15 minutos y a menos de seis pies con otra persona que está contagiada o porque presenta síntomas relacionadas al virus, incluyendo congestión, tos, fiebre, malestar general, entre otros. Si se trata de ver a Bad Bunny de nuevo vaya a la farmacia y páguese la prueba de su bolsillo”, manifestó Galva.

Aseguran que hay inventario

Ante la cantidad de pruebas caseras de antígenos que se harían accesibles de forma gratuita a la ciudadanía, surge la preocupación de inventario.

En cambio, el portavoz de las tiendas Walmart, Sam’s y Amigo, Iván Báez asegura que sí hay inventario para cubrir la demanda que se avecina.

“Hay pruebas. El inventario está llegando pero como ha habido exceso de demanda de prueba, definitivamente, es normal que escasee en momentos X de peticiones. Pero si me preguntas a mí pienso que va a ser algo manejable y no será un issue. Un detalle importante en este proceso es que la gente comprenda que este es un producto de necesidad y debe solicitarse si realmente lo necesitan. De hecho, no es necesario coger las ocho pruebas a la vez. Hay que ser moderados”, puntualizó Báez.

Mientras, dijo que hay algunas aseguradoras que todavía no han establecido un plan con una red de proveedores y recordó que en estos casos los beneficiarios deben costear las pruebas y luego les serán reembolsadas, bajo la dinámica que ya había explicado Pernas.

Pruebas caseras por correo

Existe otro programa para obtener las pruebas caseras de COVID y es mediante web a través del link https://www.covidtests.gov/es/

Esta plataforma estará disponible a partir del miércoles 19 de enero a todas las familias que residan en Estados Unidos y sus territorios.

Según se desprende del portal, se podrán ordenar cuatro pruebas de detección por familia. Las pruebas serán gratuitas, no habrá gastos de envío y no será necesario proporcionar un número de tarjeta de crédito.

En adición a estos esfuerzos el gobierno federal también está facilitando las pruebas caseras a través de centros comunitarios. El Departamento de Salud y Servicios Humanos está distribuyendo hsata 50 millones pruebas de autodiagnóstico a traves de centros de salud comunitarios y clínicas de salud certificadas por Medicare.

También hay pruebas en algunos centros comunitarios y clínicas

En Puerto Rico esta iniciativa se anunció en las pasadas semanas por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, cuando dio a conocer que el Community Health Foundation of Puerto Rico, centro 330 ubicado en Bayamón, distribuiría 10,000 pruebas caseras gratuitas para la población del municipio y otros pueblos adyacentes como Vega Alta, Toa baja, Cataño, Dorado y Guaynabo.

Precisamente, este domingo se informó que Salud Integral de la Montaña, Inc. (SIM) entregó 7,812 cajas de pruebas (con dos análisis cada una) como una medida de mitigación contra el COVID-19 y distribuyó al Municipio de Comerío y en los Centros de Salud Integral en la Montaña que impactan pueblos como Barranquitas, Corozal, Naranjito, Orocovis y Toa Alta.

“En SIM contaremos con miles de pruebas rápidas de antígenos y mañana nos serán entregadas 8,100 cajas de pruebas. Semanalmente serán distribuidas principalmente en los Centros de Salud Integral para ser autoadministradas en el hogar de cada ciudadano en el área de la montaña. Estas pruebas, que estamos recibiendo con el apoyo de la Administración de Servicios y Recursos Humanos (HRSA, por sus siglas en inglés) bajo el Programa de Suministros de Pruebas de COVID-19, serán un avance en la detección del virus SARS Cov-2 y permitirán poder minimizar los contagios de una forma más rápida en nuestras comunidades.”, indicó Gloria Amador Fernández, presidenta de SIM.

Aquellas personas interesadas pueden obtener más información sobre el procedimiento de uso de este kit de pruebas caseras, manejo y administración del mismo entrando a: https://quickvueathome.com/ , https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html o llamando al 787-869-5900.

Informe el resultado de sus pruebas

De otra parte, hay un llamado del Departamento de Salud para que se informen los resultados positivos de pruebas caseras a través de la página oficial de la agencia https://bioportal.salud.pr.gov/covid-19/self-tests

Como parte del formulario, usted tendrá que subir al sistema una foto de la prueba. Asegúrese de escribir en la tarjeta de la prueba su nombre completo, la fecha en que se tomó la muestra y el código provisto, el cual aparecerá tan pronto acceda a la página.

“El resultado que obtenga en esta prueba no sustituye una prueba realizada por un profesional de la salud o laboratorio certificado; todo resultado debe ser confirmado con un profesional de la salud o laboratorio debidamente certificado. Si su prueba arroja positivo, será contactado por personal asociado al sistema de rastreo de COVID-19″, enfatizó Mellado al indicar que como parte del esfuerzo se pondrán unas pegatinas a las cajas del producto con un QR CODE que llevará a la página de Salud y facilitará el proceso.