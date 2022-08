Orlando, Florida. Con la esperanza de agarrar a sus dos niñas y criarlas en la Isla, Jennefer Mendoza Mena llegó bien tempranito en la mañana de hoy a una feria de empleos realizada para boricuas profesionales en la diáspora, que se celebró en el edificio Barbara Ying Center de la Universidad Central de Florida (UCF).

Jennefer, especialista en justicia criminal con una maestría de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, arribó al evento, promovido por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, con resumé en mano. Se registró y pasó a una mesa de Recursos Humanos donde analizaron su carrera profesional y le dijeron que, aunque lo más que estaban buscando eran ingenieros, arquitectos y especialistas ambientales, pudiera sumarse a ese grupo que se persigue reclutar.

“También necesitan personal administrativo que trabaje con programas federales en Puerto Rico y yo podría cualificar muy bien para un puesto”, dijo esperanzada en entrevista con Primera Hora. Actualmente, la mujer nacida en Bayamón no tiene empleo.

Mendoza, de 33 años; su esposo José Galarza y sus niñas, Adriana (12) y Jackeline (6), llevan cuatro años en Estados Unidos, divididos uno en Pensilvania y tres en Florida. Allá llegaron luego del azote del huracán María a Puerto Rico. El devastador fenómeno atmosférico la sorprendió en Arecibo, de donde es oriundo José.

El secretario de Vivienda, William Rodríguez, y la subsecretaria de Recuperación de Desastre, Maretzie Díaz Sánchez. ( Suministrada )

“Aquí las escuelas son maravillosas, pero el estilo de vida es muy diferente a Puerto Rico. Siento que mis niñas están perdiendo su infancia aquí, porque todo el mundo vive encerrado en lo suyo. En Puerto Rico es diferente, son más libres y se interactúa más”, sostuvo Jennefer, quien aseguró que definitivamente desea regresar a la Isla junto a toda su familia.

José es contable y está pensionado, por lo que volver a su tierra no tendría mayores problemas.

Añadió que “vivir aquí (en EE.UU.) no es color de rosa, hay muchos sacrificios que hacer y el dinero no lo es todo. Además, esa moda de los tiroteos en las escuelas eso a mí me tiene muy nerviosa, eso en Puerto Rico no pasa”.

Entretanto, poder ser parte de la recuperación de la Isla la hace sentir “muy privilegiada. Quisiera trabajar en la Isla y ayudar a que el pueblo tenga mayores oportunidades, que todo el mundo se pueda beneficiar. Para mí sería una experiencia inolvidable”, acentuó.

A trabajar con la reconstrucción

El secretario de Vivienda, William Rodríguez, y la subsecretaria de Recuperación de Desastre, Maretzie Díaz Sánchez, recordaron que el propósito de esta feria de empleos es atraer profesionales a la isla que trabajen con la reconstrucción del país de diversas maneras.

Sin embargo, todo el que tenga permiso para trabajar en Estados Unidos se puede acercar a la actividad y solicitar empleo. La feria continúa mañana, sábado, de 9:00 am a 4:00 pm.

Entre las plazas a ser llenadas buscan secretarias, ingenieros, planificadores, economistas, arquitectos, personal de finanzas, expertos ambientales, abogados, contables y personal de trabajos administrativos. ( Suministrada )

Para el 2018, fueron asignados $20 billones al Departamento de Vivienda bajo los fondos de recuperación CDBG-DR y CDBG-MIT con la intención de ejecutar programas divididos en cuatro sectores: vivienda, desarrollo, infraestructura y planificación.

Para ese entonces, desembolsaron un $1 billón para los trabajos. Empezaron con 17 empleados, el año pasado fueron liberados el resto de los fondos y ya cuentan con 305 empleados.

Sin embargo, para que estos programas sigan su curso, necesitan unos 100 empleados más.

Díaz Sánchez reconoce que nunca había administrado una cantidad tan grande de fondos, por lo que siente orgullo de que Puerto Rico aparezca, aseguró, entre las mejores jurisdicciones a nivel de Estados Unidos con cero señalamientos en cuatro años.

Compartió que entre las plazas a ser llenadas buscan secretarias, ingenieros, planificadores, economistas, arquitectos, personal de finanzas, expertos ambientales, abogados, contables y personal de trabajos administrativos que se encarguen del mar de documentos a completar para que se continúe con los procesos.

Por su parte, el secretario de Vivienda se mantiene entusiasmado con el evento -aunque no estuvo tan concurrido como esperaba-, pero recalcó que para los que soliciten y acepten uno de estos empleos, se beneficiarían de una buena escala salarial basada en lo pagado en empleos federales, plan médico, licencia de vacaciones y enfermedad “desde el primer día de trabajo”.

Además, proveerán ayuda con la vivienda, para comprar una residencia. Quienes soliciten podrían recibir hasta $60,000 para adquirir su casa en Puerto Rico.

A través de estos esfuerzos, Rodríguez aseguró que ha logrado regresar a la Isla boricuas de Texas, Nueva York, Florida y hasta de España.

El secretario comparte que ellos les han confirmado que “una de las cosas que añoran es hacer algo por la Isla y volver a contar con su grupo de apoyo familiar, entre otras cosas”.

El Departamento de la Vivienda ha diseñado la sección “Oportunidad de Empleo” en la página web cdbg-dr.pr.gov para quienes deseen someter su resumé ante la consideración de la agencia. Asimismo, quienes interesen más información, pueden escribir un correo electrónico a infocdbg@vivienda.pr.gov.