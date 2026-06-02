Puerto Rico registró un incremento de casi el 300 % en el pago de aranceles en 2025, lo que representa el mayor aumento de los últimos 15 años en el archipiélago caribeño, donde más del 80 % de los productos son importados, según informó este martes el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

De acuerdo a los datos reportados en un comunicado, en 2024 la cantidad total de aranceles fue 236,641,688 dólares estadounidenses mientras que en 2025 el monto alcanzó los 919,734,046 dólares, lo que equivale a un incremento interanual de 288,66 %.

Es decir, las empresas y los consumidores puertorriqueños pagaron casi 1,000 millones de dólares en aranceles, debido a una de las primeras políticas fiscales que implantó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras asumir su segundo mandato en enero de 2025.

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Este incremento encarece la vida en el archipiélago que además, cuenta con la Ley Jones, conocida como Ley de cabotaje, que obliga a que toda mercancía que llega a Puerto Rico sea en barcos estadounidenses, lo que aumenta el costo de los puertorriqueños, que piden mayoritariamente que esta medida no se aplique a la isla, un Estado Libre Asociado a EE.UU..

“En una economía altamente dependiente de importaciones como la de Puerto Rico, los aumentos considerables en aranceles trascienden el ámbito general del comercio exterior y se convierten en un asunto prioritario local, debido a su capacidad de modificar gradualmente la estructura de costos de las empresas y afectar el bolsillo de los consumidores”, alertó en un comunicado Ronald Hernández, gerente de proyectos estadísticos del instituto.

El año pasado, la tasa arancelaria efectiva fue de 4.81 %, lo que representó un aumento de 3.64 puntos porcentuales comparado con 2024.

En este contexto, durante la segunda mitad del año 2025, se notificaron grandes aumentos y noviembre fue el mes con la tasa arancelaria efectiva más alta con un 7.61 %.

“La mayor carga arancelaria recae en bienes de alta importancia para las industrias de construcción y manufactura, con una prevalencia de tasas arancelarias efectivas elevadas en metales terminados y derivados de hierro, acero y aluminio. Esto podría estar relacionado con los múltiples aumentos de aranceles dirigidos particularmente a estos productos en el 2025”, precisó Hernández.

El IEPR detalló que China, Japón, México, Corea del Sur, República Dominicana, España, Brasil, Alemania, Francia y Vietnam figuran como los socios comerciales cuyas importaciones en Puerto Rico representaron la mayor cantidad de aranceles en 2025.

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Según el sistema de clasificación ‘End-Use’, el cual agrupa los bienes importados según su uso principal o finalidad, se observaron aumentos en las tasas arancelarias efectivas en categorías como automóviles, maquinaria para excavación, maquinaria industrial, materiales plásticos y fertilizantes, entre otros.

“Debido al efecto acumulado en la cadena de suministro, estos incrementos pueden impactar la vida cotidiana de la población, no solo a través de alimentos, sino también mediante incrementos en el costo de viviendas, autos, electrodomésticos, herramientas, productos enlatados, electricidad, entre otros”, expuso el gerente del IEPR.

En este sentido, Hernández advirtió que del encarecimiento de los alimentos en Puerto Rico, incluyendo estimaciones en el Índice de Costo de Vida que reflejan costos aproximadamente 9.5 % más altos en comparación con otras jurisdicciones de Estados Unidos.

“Las presiones sobre materiales de construcción y bienes intermedios ocurren en un contexto donde Puerto Rico enfrenta retos asociados a la disponibilidad y asequibilidad de vivienda”, lamentó Hernández.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró en febrero inconstitucional el alza arancelaria impuesta por Trump que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos puertorriqueños.

El Estado Libre Asociado, establecido en 1952, da a Puerto Rico cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE.UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.