Con los números 111 y 0111, los boricuas arrasaron anoche con sus jugadas en el Pega 3 y Pega 4.

“Fueron muchos los jugadores que resultaron ganadores en los sorteos de este miércoles”, informó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

El auge de los números 111, en el juego de Pega 3 y 0111, en el Pega 4, fue tal que el Negociado tendrá que pagar $4.6 millones en premios.

De inmediato, Hernández Olivo no especificó cuántas jugadas fueron las ganadoras. Se limitó a agradecer el respaldo.

“Con cada jugada que realizan nos permiten seguir aportando a diferentes causas de impacto social en Puerto Rico”, comentó la funcionaria en declaraciones escritas.

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El Pega 3 y Pega 4 se juegan de lunes a sábado en dos turnos. El primer sorteo es a las 2:00 p.m. y el segundo a las 9:00 p.m.

En la modalidad de jugada exacta, por cada jugada de $1.00, Pega 3 paga un premio de $500, mientras que Pega 4 otorga premios de entre $5,000 a $10,000.

A estos juegos se les puede añadir el Wild Ball por $1 adicional, el que permite reemplazar un número por el que fue seleccionado en el Wild Ball para tener más opciones de ganar.