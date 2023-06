La farmacéutica Bristol-Myers Squibb anunció esta tarde el cierre de su fábrica en Humacao luego de operar durante 50 años en ese municipio.

“Luego de una seria consideración, Bristol Myers Squibb tomó la difícil decisión de cerrar la planta de manufactura de Humacao, Puerto Rico. Debido a que la capacidad instalada en la planta no tiene el tamaño adecuado para nuestra futura línea de productos, enfrentamos desafíos sustanciales para las operaciones en curso. El cese de la planta de manufactura en Humacao se basará en factores de mercado, pero hasta entonces la instalación continuará operando como parte de la red de BMS”, expresó la empresa a El Nuevo Día.

Al mediodía, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia declinó confirmar el cierre, noticia que trascendió ayer y que tomó por sorpresa al alcalde de ese municipio, Julio Geigel Pérez.

“No hay confirmación de parte de la empresa de que viene el cierre que ha sido objeto ya de reportajes. Yo lo que puedo decir es que de ocurrir el cierre, que no se ha confirmado y por lo que he visto en los reportajes tiene que ver con la expiración de una patente, el gobierno central por conducto del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Departamento del Trabajo le vamos a estar dando total apoyo al municipio, desde el punto de vista económico, así como al personal que labora en esa planta”, dijo el gobernador a la prensa tras la reinauguración del hotel Wyndham Palmas del Mar en Humacao.

“Estamos en la mejor disposición de atender la situación de surgir”, reiteró.

También trascendió que el cierre se debe a los altos costos del servicio de energía eléctrica, sin embargo, el gobernador dijo que “esa no es la información que tengo”.

Esta mañana, Geigel Pérez indicó que se afectarán unos 400 empleados. Señaló que estaba sorprendido porque el pasado 9 de mayo se reunió con directivos de Bristol-Myers y que estos le habían manifestado sus planes para expandir las operaciones en Humacao.

“Ellos me pidieron una reunión porque en su mente estaba expandir la producción que estaban haciendo aquí en Humacao, hasta me hablaron de unas áreas que ellos querían invertir para expandir su compañía. Llevan 50 años aquí en Humacao, así que me sorprende grandemente”, afirmó el alcalde en la emisora radial WKAQ.

Bristol-Myers también tiene operaciones en Guaynabo y Manatí, las cuales se mantendrán por el momento.