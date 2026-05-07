El alcalde de Aguada, Christian Cortés Feliciano, comparte con la sección “Buenos días, señor alcalde”, de Primera Hora, cuáles son los principales desafíos y planes de su municipio.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

El problema principal es relacionado al asunto del agua. Específicamente, el municipio de Aguada coge agua de una toma de agua del río Culebrinas. Esa toma de agua, cada vez que llueve y el río crece, se ensucia, hay que apagar la toma, y Acueductos (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, AAA) tiene que limpiar la toma, vaciar el sistema básicamente, y volver a subir el sistema. Y en lo que ocurre ese proceso, las áreas altas del pueblo se me quedan sin agua. ¿Y qué sucede? Que estamos cerca de la temporada de lluvias, y es de forma recurrente que eso ocurre.

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¿Cuáles acciones ha realizado para hacerle frente?

Nos vemos en la necesidad de tener que poner camiones de agua para llevar agua a las comunidades altas de Aguada; poner empleados que son de otras dependencias a atender ese tema para poder mantener un suplido de agua lo mayor constante posible; y comunicación con los directivos de la AAA del oeste, para gestionar que de parte de ellos también asignen camiones de agua para llevarles agua a las comunidades.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

La subasta del Centro de Bellas Artes, las mejoras al Centro de Bellas Artes del municipio de Aguada.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

El proyecto ya tiene los diseños completados al 100%, estamos ultimando detalles de permisología para ir a subasta. Mi expectativa es que (a principios de abril) podamos anunciar, mediante un edicto, el proceso de subasta. Si todo va bien en la subasta, vienen los licitadores que requiere la ley y todo está en orden, y se logra adjudicar, se comenzaría este año la reconstrucción del Centro de Bellas Artes. Si logramos adjudicar este año, a finales del año que viene o a principios del próximo sería la apertura.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Hemos logrado mantenernos dando servicios mayoritariamente con fondos del municipio de Aguada. Nosotros no recibimos ayudas legislativas, tampoco ayudas del Estado. Operamos con los fondos municipales y con las propuestas federales que hemos logrado que nos adjudiquen gracias a los empleados municipales de Aguada que las redactan. Lograr operar dependiendo lo mínimo del gobierno estatal y de la Legislatura ha sido un logro significativo.

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De hecho, se nos ha reconocido por diversas entidades, como ABRE Puerto Rico, la Liga de Ciudades de Puerto Rico, y hasta en el Senado de México estuvieron reconociéndonos por buenas prácticas fiscales entre los municipios de Iberoamérica. Y es precisamente por un buen manejo fiscal y presupuestario que se está haciendo en el municipio de Aguada.

Desde el punto de vista de proyectos, pues hemos culminado proyectos emblemáticos como el nuevo desvío sur. Es un proyecto de mejoras a las carreteras más importantes del pueblo de Aguada que estaban en condiciones desastrosas. Allí hicimos una inversión de $6 millones, un concepto de calles completas. Eso es un logro que el pueblo venía esperando por muchísimo tiempo que se atendiera.