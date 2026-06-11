La atención a los envejecientes y mejoras en la iluminación en las carreteras son dos de los temas que el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina tiene como prioridad en la agenda de su municipio.

Mientras, los trabajos de infraestructura en las instalaciones deportivas y recreativas también están en camino.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

En este momento tenemos como área a superar lo que es atender a la población envejeciente que está en crecimiento, en términos de los servicios a ofrecerle.

Otra de las situaciones que tenemos es el capital para atender los famosos 10% (de pareo) de los proyectos de mejoras capitales de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias).

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También puedo mencionar la falta de iluminación ante la cantidad de focos fundidos en la ciudad, y el mantenimiento de las vías. Pero los dos primeros serían los retos principales.

¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

En términos de la población envejeciente, pues hemos cursado comunicación a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que a su vez ha hecho lo propio con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y en este momento nos encontramos en un intercambio de información; adicional a identificar propuestas externas, a través de INSEC (Instituto Socioeconómico Comunitario), a través del Departamento de la Familia, a través de fondos federales, para poder atender la población.

En el caso del 10%, estamos buscando economías que tenga el municipio para entonces poder sufragar esa inversión.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

En este momento estamos trabajando con lo que es la infraestructura del parque Doble A y la Cancha Moisés Navedo.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

En el caso del parque Doble A se encuentra en un 35% de construcción, y en el caso de la Cancha Moisés Navedo en la aprobación de FEMA.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

La inauguración de varias facilidades recreativas y deportivas de la ciudad, la estabilidad financiera, y acelerar las mejoras capitales, como, por ejemplo, la pista de atletismo de Tortuguero, las canchas de (las urbanizaciones) Villa Pinares y El Verde, y los diseños de la Plaza de Recreo.