La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, trabaja en los asuntos más apremiantes de su municipio y comparte con la sección “Buenos días, señora alcaldesa”, de Primera Hora, las iniciativas para atajar los principales problemas del “Pueblo del Mojo Isleño”.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

Diría que la problemática más apremiante viene siendo trabajos que no se han completado por parte de LUMA, la sustitución de luminarias que se vieron afectadas desde el paso del huracán María; y, por otro lado, la falta de remoción de material vegetativo en las líneas que provoca interrupción y problemas de voltaje en áreas críticas de nuestro pueblo. Y eso nos afecta mucho en la zona de la montaña, porque Salinas se nutre el agua principalmente de sistemas de bombeo, y si hay interrupción de servicio eléctrico o hay problemas de voltaje, a su vez, afecta el sistema de agua.

PUBLICIDAD

¿Cuáles acciones ha realizado para hacerle frente?

Es una petición que hemos hecho constantemente al personal a cargo de estos trabajos en la gerencia de LUMA, inclusive hemos enviado comunicaciones al presidente de la entidad solicitando que estos servicios se completen. Pero entiendo que es una problemática a nivel de todo Puerto Rico.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Hay un proyecto que es uno de los más importantes, que es la construcción de la primera rotonda, en la carretera PR-180, intersección con la zona turística de Salinas. Primero, porque es una de las áreas más frecuentadas, está dentro de lo que se considera la ruta de desalojo, por ende, mejorar el movimiento vehicular en esa zona es sumamente importante para nosotros, aparte de que era una vía en la que se registraban muchos accidentes porque la intersección era sumamente peligrosa.

Por otro lado, no es un proyecto municipal, pero sí es un proyecto importante para el pueblo de Salinas, es la construcción de la nueva planta de filtración (de agua) por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Con eso, vamos a tener una fuente alterna de suplido de agua, que en este momento nosotros dependemos cien por ciento de agua subterránea a través del acuífero del sur. Con esa fuente alterna, nos sacaría al municipio de Salinas de la moratoria que hay sobre el acuífero del sur en este momento.

¿En qué etapa están ahora esos proyectos?

La rotonda está en fase de construcción y esperamos que se finalice para mayo de este año. La planta de filtración se espera que se finalice el diseño este año y salga a subasta.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

El logro más significativo para nosotros es el establecimiento del transporte colectivo, que provee transportación gratuita a través de todo Salinas y conecta con la zona urbana. La inversión, hasta el momento, ha sido de $1.3 millones y consiste en dos fases: cinco rutas fijas desde los puntos más distantes hacia la zona urbana; la segunda fase es el servicio de transportación suplementario, que es para las personas que no pueden llegar hasta la ruta fija, las recogemos en su hogar y las llevamos a hacer alguna gestión, cita médica o alguna compra, siempre y cuando tengan más de 62 años o algún impedimento. Nos llaman al menos con 48 horas de anticipación y se coordina el servicio. Cubre dentro y fuera de Salinas, en pueblos limítrofes, por si necesitan hacer alguna gestión en Guayama o Ponce, que son las áreas donde están más las oficinas regionales o algunos médicos especialistas.