New Fortress Energy (NFE) fue informada por el Gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad de los Puertos y del zar de Energía, sobre la determinación de otorgar prioridad de entrada al Amur River para mañana, martes 13 de octubre.

Según se informó por escrito, esta decisión permite coordinar el tráfico marítimo para facilitar la entrada del buque. Según la información recibida, Trailer Bridge ha expresado su disposición a ajustar su movimiento para que el Amur River ingrese primero, y esperará a que el buque complete su entrada, colaboración que NFE agradece.

En atención a esa prioridad, NFE solicitó esta noche a los prácticos de la bahía de San Juan programar la entrada para mañana a partir de la primera luz del día, o en la primera ventana que cumpla con los parámetros establecidos para la maniobra: vientos que no excedan los 10 nudos, incluidas las ráfagas, o según lo determine el práctico de turno. El horario solicitado permanece pendiente de confirmación.

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NFE reconoce y agradece las gestiones del director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, del zar de Energía, Josué Colón, y de sus equipos para establecer la prioridad de entrada del Amur River. Recibir el gas natural destinado a la generación eléctrica es particularmente importante ante la vulnerabilidad del sistema energético de Puerto Rico.

La empresa continúa coordinando con las partes involucradas para concretar el ingreso seguro del buque y completar la entrega del combustible.