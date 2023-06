Con miras a que Puerto Rico sea para los turistas un destino competitivo en servicio al cliente -con una experiencia similar a la que se experimenta en otros países caribeños- la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) lanzó un nuevo programa que busca capacitar a empresas y organismos líderes dentro de la industria mediante un ciclo de estrategias que se llevarán a cabo con una inversión de $850,000.

Así lo informó el director ejecutivo de la CTPR, Carlos Mercado, al expresar que las expectativas son elevar los estándares de calidad en el servicio de la industria turística de la isla, al tiempo que se fortalecen las capacidades del destino.

El programa lleva por nombre “Puerto Rico Sí-Calidad de Servicio 100 x35″ y surgió tras una alianza colaborativa entre la CTPR y entidades acreditadoras de calidad, como el Instituto Para La Calidad Turística Española, Áquila Center for Cruise Excellence, entre otros.

Mercado insistió que la estrategia busca impactar todas las verticales del ecosistema turístico de la Isla, incluyendo el sector de hospederías, alimentación, bares, entretenimiento, tour operadores, transportación y casinos entre otros, a través de capacitaciones empresariales, conferencias, actualización de estándares de calidad, y la actualización de las guías de Calidad de Servicio de la CTPR.

“Nos sentimos muy complacidos y entusiasmados de poner en marcha nuestro nuevo programa ‘Puerto Rico Sí, Calidad de Servicio 100x35′ para brindar nuevas alternativas funcionales que revitalicen a la industria turística y demuestre el compromiso que tenemos en la Compañía de Turismo y en la administración del gobernador Pedro Pierluisi de elevar la oferta turística de Puerto Rico, dirigiéndolo a un nivel superior de servicio de excelencia que lo distinga como el destino idóneo del Caribe”, indicó Mercado.

El director ejecutivo agregó que los eventos ocurridos en los últimos años (huracanes, terremotos y pandemia) rezagaron un poco estas áreas de servicio a las que se les prestaba mucha más atención en el pasado.

“Los números que tenemos en términos de llegada y pasajeros dicen que el trabajo se está haciendo y que las personas quieren venir, que está el interés y la pasan muy bien... pero hay una realidad en lo que es la calidad de servicio como estrategia de promoción para que las personas sigan viniendo. Y, claro, por todas las situaciones que hemos estado manejando en los últimos seis o siete años, pues se ha hecho un poco difícil hacer una capacaitaqción a nivel de isla completa”, dijo, al destacar que el tema de retención de empleo es algo que también se atenderá.

Subrayó que constantemente se encuesta a los viajeros mediante estudios internos y “siempre hay la comparativa con otros destinos cercanos que, obviamente, están más enfocados en los servicios”. “Lo vemos nosotros mismos todos los días cuando vamos a los sitios y nos dicen a veces mucho no, no se puede o no lo vamos a hacer. A diferencia, quizás, como antes que se manejaban las situaciones con un: ‘déjame ver cómo lo puedo hacer’ o ‘déjame ver cómo lo puedo atender’ o ‘tengo esto otro para ofrecerte’”.

Como parte de los talleres de capacitación se abarcarán tópicos como: liderazgo empresarial, manejo de recursos, capacitación para la prestación de servicios, planificación operativa y estándares de desempeño, capacitación y desarrollo técnico y gestión de la relación con el cliente.

En una primera fase se impactarán empleados del sector de turismo. Luego la capacitación se trasladará a empresarios del área sur de la isla, localizados dentro de la región conocida como Porta Caribe.

De otra parte, se informó que la campaña utilizará la imagen de figuras públicas como el salsero Gilberto Santa Rosa, la modelo Desirée Lowry y el golfista Rafa Campos para amplificar el mensaje de la iniciativa y promover los valores del servicio.

Asimismo, la campaña también cuenta con un “jingle” especial, bajo la dirección musical de Cuco Peña y la interpretación de Gilberto Santa Rosa, que se produjo para contagiar, bailar y celebrar la amabilidad natural del puertorriqueño.

El tema amenizará en medios visuales resaltando el encanto natural de los servidores de esta Isla, mostrando situaciones reales donde los empleados del sector turístico y ciudadanos cotidianos marcan la diferencia con su trato, amabilidad y calor humano.

El programa “Puerto Rico Sí, Calidad de Servicio 100x35″ estará presente a través de una campaña multimedios incluyendo prensa escrita, televisión, radio, medios digitales y billboards, y además de una serie de “webisodes” donde resaltará el talento ejemplar de la industria que día a día da el máximo para crear sonrisas y marcar memorias de los turistas locales y visitantes de la Isla. La serie titulada “Los Que Sí Saben” estará disponible en las plataformas de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok de la CTPR.

Todos los integrantes del sector turístico tendrán la oportunidad de ser parte del programa. Para más información y la oportunidad de inscribirse para ser partícipes de la serie de actividades que se estarán llevando a cabo, se invita a que accedan al portal dedicado para la industria a través de www.puertoricosi.com.