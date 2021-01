Las representantes populares, Sol Higgins Cuadrado y Deborah Soto Arroyo anunciaron hoy que el martes próximo llevarán al pleno del cuerpo legislativo dos resoluciones para interperlar a los secretarios de Salud, Carlos Mellado y de Educación, Elba Aponte sobre los planes del gobierno de reanudar en marzo las clases presenciales en el sistema público de enseñanza, mientras apenas ha iniciado el proceso de vacunación contra el COVID-19.

De aprobarse la solicitud por el pleno de cuerpo, ambos jefes de agencias serían citados para contestar preguntas de los legisladores constituidos en una comisión total en el hemiciclo cameral. Mellado, sería citado para el próximo jueves 4 de febrero y Aponte, el jueves 11 de febrero.

PUBLICIDAD

“Esta interpelación se hace con el mayor respeto y la mejor intención de que el pueblo de Puerto Rico tenga la información correcta”, dijo Higgins Cuadrado, del distrito 35 (Humacao, Naguabo y Las Piedras) y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara.

“Como madre estoy sumamente preocupada. Tengo una niña de 10 años y un niño de cuatro que llevan un año en casa sin enfermarse. A mis niños no les ha dado ni un catarro”, indicó la joven legisladora, quien antes de llegar a la Legislatura fue administradora de un hospital.

Higgins Cuadrado sostuvo que su interés es que el Secretario de Salud comparezca para “que exponga su plan para el regreso a la escuela y que el pueblo sepa cómo vamos a estar manejando la crisis del COVID-19”.

“Deseamos conocer de primera mano cuáles son los planes del Secretario de Salud para combatir la enfermedad, especialmente la logística, el manejo y la distribución de la vacuna para inmunizar a nuestra gente”, sostuvo.

“También queremos conocer el estatus de la implementación del sistema de vigilancia genómica que identifica las mutaciones que están circulando en otros países y descifra patrones de contagio del Covid-19”, añadió Higgins Cuadrado.

“Tenemos que llegar a un consenso”, dijo por su parte Soto Arroyo, representante por el distrito 10 de Toa Baja, quien es maestra y preside de la Comisión de Educación de la Cámara.

“Estamos presentado una situación que es real y estamos en la mejor disposición de dialogar con la Secretaria y como educadora brindarle algunas estrategias como que pueden comenzar escalonadamente y como que pueden comenzar con los maestros recursos, que son los de educación física y bellas artes”, sostuvo.

PUBLICIDAD

“Los maestros, y me incluyo, estamos en la mejor es disposición de llegar al salón de clase. Qué mejor nosotros poder llegar allí y ver nuestro salón que hace un año no hemos podido llegar allí y allí están nuestras pertenencias. Entendemos que hay mucho por hacer, pero sobre todo, tenemos que tener claro que la salud es primordial”, expresó Soto Arroyo en conferencia de prensa junto con Higgins Cuadrado en el Capitolio.

Detalló que ha trascendido que más de 370 niños han sido contagiados con el coronavirus “y ellos no están en las escuelas”. También dijo que los adultos no se han podido vacunar y otros no lo harán porque no lo consideran necesario, mientras estarán en riesgo de ser contagiados por los niños.

Minoría penepé rechaza la interpelación

El portavoz de delegación novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez Núñez catalogó de errática e incoherente la movida de la mayoría de interpelar a los secretarios de Salud y Educación.

“Una sesión de interpelación es algo serio, y se utiliza después de haber agotado todos los recursos disponibles. No se hace como primera opción, tal y como busca hacer esta delegación. Nuestra delegación rechaza la idea de interpelar a personas que no se han rehusado en dar la información, y segundo, que apenas llevan poco más de tres semanas en sus puestos luego de un cambio de administración. Rechazamos esta acción innecesaria”, expresó Méndez Núñez en declaraciones escritas.

“Si a la Cámara del PPD le interesa de verdad conocer los planes de acción para estudiantes a tomar clases de manera presencial, lo primero que se hace es solicitar esa información, sea por una llamada o carta oficial. Si el mismo no es respondido, entonces se hace una vista pública y ahí se logra la información”, sostuvo el expresidente de la Cámara.

PUBLICIDAD

Dijo que el recurso de interpelación se deja como última alternativa. “Estoy seguro de que ambos secretarios no tienen ningún problema en brindar los datos solicitados, sea en reuniones o hasta en vistas ejecutivas, pero venir a pedir una interpelación ahora es totalmente errático e incoherente y deja mucho que decir de las verdaderas intenciones del PPD”, agregó el líder novoprogresista.

“Esta semana hemos visto las movidas erráticas e incoherentes de una delegación que no tiene ningún norte. El Pueblo de Puerto Rico fue testigo del desastre que sucedió el jueves y viernes en unas vistas públicas que no tenían validez legal. Ahora continuamos viendo las erráticas acciones en el pedido de interpelación de los Secretarios de Salud y Educación. Tenemos que preguntarnos ¿qué está pasando con esa delegación?”, sostuvo.