El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez le hizo un llamado hoy al gobernador Pedro Pierluisi a que convierta en ley el Proyecto de la Cámara 14 que busca que la Compañía de Turismo vuelva a funcionar como una corporación pública independiente.

“En tiempos en que la industria turística se ha visto tan impactada, esta Asamblea Legislativa da un paso acertado para impulsar y posicionar este sector económico con un nuevo modelo basado en el turismo sostenible. Ahora, le toca al Gobernador decidir si va a ser parte de este esfuerzo. Nuestra petición es que firme esta ley”, expresó Hernández Montañez en declaraciones escritas.

La medida legislativa, de la delegación popular y aprobada en Cámara y Senado, fue firmada por ambos presidentes de las cámaras legislativas y remitida a La Fortaleza.

El líder cameral dijo que el Plan de Reorganización Núm. 1 de la pasada administración, que a su vez provocó la aprobación de la Ley 141-2018, eliminó la Compañía de Turismo de Puerto Rico como agencia separada y la adscribió como parte de la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

“Con la nueva visión de transformación plasmada en esta medida debemos cambiar el paradigma y no solo evaluar los modelos de éxito, sino aprender de ellos y dar un paso más adelante a través de la creación de una nueva Compañía de Turismo de Puerto Rico fortalecida con la integración de nuevos programas y corporaciones”, expresó el líder legislativo.

Sostuvo que la industria del turismo, por sus grandes alcances económicos, está incluida entre los primeros sectores de la economía de Puerto Rico y es uno de los pocos sectores que ha demostrado un crecimiento sostenido en los pasados años. Agregó que durante el periodo de 2013-2016 se logró posicionar a la industria turística de Puerto Rico luego de años en recesión, siendo la primera en salir del estancamiento económico.

“Actualmente, la industria del turismo representa un 6.7% del producto nacional bruto, con un gasto promedio del visitante de $4.1 mil millones. Desde el punto de vista de empleos, conforme los datos del US Bureau of Labor Statistics, el turismo ha representado alrededor de 80,000 empleos directos e indirectos en los últimos años. Según las previsiones a largo plazo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), incluidas en Tourism Towards 2030, las llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán un 3.3% anualmente entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1,800 millones de turistas”, dijo el legislador.

“A través de esta legislación estamos creando un nuevo organismo capaz de asumir la responsabilidad de varios nichos: recreativos, deportivos, de entretenimiento e inversión que forman parte indispensable de la industria turística”, añadió Hernández Montañez.

El Presidente de la Cámara informó que como parte de este nuevo modelo económico, pretenden elevar el nivel competitivo de Puerto Rico, a través de la educación, la seguridad y mejorar el ambiente de hacer negocios en la Isla. Este modelo incorpora tres sectores que interactúan entre sí; el turismo, la construcción de viviendas y la agricultura.

Sostuvo que la creación de la Compañía estará enmarcada en el aumento del impacto económico del turismo; el aumento en la conectividad aérea y marítima; mejorar la oferta y el producto turístico conforme las características de la región en conjunto con los municipios. Además dijo que se hará énfasis en los elementos de calidad y sostenibilidad económica, social y cultural; y mejorar el clima de inversión y de hacer negocios.