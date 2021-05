El tema de la violencia machista generará la aprobación de nuevas medidas en la Legislatura, entre ellas, una pieza de ley que busca elevar a rango de ley la declaración del estado de emergencia que el gobernador Pedro Pierluisi decretó a finales del pasado enero mediante orden ejecutiva.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo a Primera Hora que está de acuerdo con el proyecto de ley y sostuvo que le dará “prioridad próximamente”.

La medida (Proyecto del Senado 185) es de la autoría del senador independiente José Vargas Vidot y fue radicado por primera vez el cuatrienio pasado, pero no fue considerado. Vargas Vidot lo volvió a presentar este año y se unieron como co autores, los senadores: Ana Irma Rivera Lassén, María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe, Javier Aponte Dalmau y Migdalia González. La pieza legislativa fue discutida en una reunión que sostuvo este lunes el Presidente del Senado con el componente de seguridad de la rama ejecutiva.

PUBLICIDAD

“Teniendo rango de ley ya no depende de la interpretación privada de cualquier funcionario ni tampoco viaja en la ambigüedad de esa interpretación y mucho menos su consistencia se fundamenta en el gobernante que esté pasando. El grupo PARE, que se genera de la orden ejecutiva, revela claramente una afinidad con el 185. Se da cuenta que lo están haciendo, que han logrado muchas cosas y hay un temor de que se pierda con un cambio de gobierno o con un cambio de versión. Creo que la 185 ahora tiene un racional que se basa en un laboratorio social que es PARE”, expresó Vargas Vidot.

El legislador indicó que le pidió a las presidentas de la Comisión de lo Jurídico, Gretchen Hau y Migdalia González, de la Comisión de Asuntos de la Mujer, que “saquen (a discusión) la medida lo más rápido posible”.

“Espero que la 185 salga de la desinformación y deje de ser un asunto de discusión religiosa y moral para convertirse en lo que, genuinamente, es un problema de emergencia. La mayoría de lo que se está planteando que tiene que ver con prevenir la muerte de mujeres se plantea como si fuera una ideología de género”, sostuvo Vargas Vidot.

Por su parte la senadora María de Lourdes Santiago que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, radicó junto al representante pipiolo, Denis Márquez Lebrón, varias medidas relacionadas al género, entre ellas, una sobre la necesidad de adoptar perspectiva de género en todas las gestiones gubernamentales.

PUBLICIDAD

“Podemos empezar por hacerlo aquí y para eso no se necesita legislación. Me parece que no hay comprensión de las cosas que podemos hacer y de que podemos dar pasos nosotros independientemente de lo pase en la Cámara y de lo que pase en La Fortaleza”, dijo la legisladora.

“Durante este proceso van a surgir nuevas medidas. Ayer tuvimos una reunión con el componente de seguridad”, dijo por su parte el Presidente del Senado. En la reunión del lunes estuvieron los secretarios de Justicia, Domingo Emanuelli y de Seguridad Pública, Alexis Torres, el comisionado de la Policia, Antonio López y los senadores Vargas Vidot, Rivera Lassén y Henry Neumann.

“Fue un buen diálogo, surgieron muchas recomendaciones. Vamos a estar trabajando sobre las mismas y va a haber otro diálogo con el otro componente. Aquí hay dos áreas, la primera como trabajar con la situación cuando ocurre y la segunda, que debe ser primera, que es prevenir y educar para que no lleguemos a tener una sociedad tan violenta como la estamos teniendo ahora”, dijo Dalmau Santiago en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

Mencionó que trabajarán con el currículo con perspectiva de género para las escuelas y el Gobernador anunció ayer que espera implementarlo en agosto próximo.

El líder legislativo dijo que “hay mucha receptividad” en La Fortaleza con el paquete de medidas aprobadas ayer lunes en el Senado, entre ellas, la que busca establecer como delitos el feminicidio y transfeminicidio y el hacer mandatorio que haya un fiscal en la radicación de casos de violencia de género.

“Algunas van a sufrir enmiendas porque se aprobaron ayer sin vistas, por la urgencia, como la de los fiscales, la de los acompañantes de las víctimas que la Procuradora certifica a las personas voluntarias. Ese proceso existe, pero es muy baja la cantidad de personas que pueden hacerlo y el movimiento es para darle apoyo a estas personas y buscar donde el sistema ha tenido sus fallas”, agregó el líder legislativo.