El sueño de Luisa “Piti” Gándara Menéndez de crear un Fondo de Inversión de la Niñez Temprana que promovería proyectos salubristas para los niños y combatiría la obesidad infantil podría ser retomado en la Legislatura como parte del legado de la ex legisladora y ex primera dama para las futuras generaciones.

Hoy, figuras de todas las ideologías políticas, del mundo jurídico, empresarial, del ámbito artístico, ex colaboradores, allegados y personas que trabajaron de cerca con Gándara Menéndez exaltaron sus aportaciones al país. Durante todo el día decenas de personas acudieron a la Funeraria Ehret en Río Piedras para expresar su pesar al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y a los hijos del matrimonio, Gabriela y Juan Carlos Acevedo Gándara, por la muerte de Gándara Menéndez, quien falleció ayer miércoles tras librar una larga batalla contra el cáncer.

Junto al féretro, cubierto con una monoestrellada y flores, se colocó el óleo oficial de Gándara Menéndez como primera dama, prestado para la ocasión por La Fortaleza.

Los presidentes del Senado, José Luis Dalmau Santiago y de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez prometieron evaluar el proyecto, con otro vehículo de financiamiento, que impulsó Gándara Menéndez cuando ocupó una banca en la Legislatura (2013-2016) y que nunca se llevó a votación. La medida imponía un arbitrio de cerca de un centavo a las bebidas azucaradas para crear el Fondo de la Niñez Temprana.

El Fondo buscaba crear servicios de alta calidad a toda la población de cero a 8 años para adiestrar el personal de los centros de cuido, para identificar deficiencias en el desarrollo, ofrecer terapias y programas para combatir la obesidad infantil.

“Esa fue una de sus mayores frustraciones, aquí ponemos impuestos para pagar a los bonistas, pero para dedicar dinero para atender las necesidades de la niñez, para eso no aparecen los votos. Ojalá y aparezcan”, sentenció el exgobernador Acevedo Vilá.

Dijo que Gándara Menéndez “era una visionaria, una mujer de pensamiento adelantado” y que debe ser recordada por “su verticalidad, su visión y compromiso con unos temas medulares para el presente y para el futuro, que no son los que ganan votos, que no son los que tienen presupuestos, pero deberían ser los que de verdad hacen futuro: la educación temprana, la lectura a los niños, los problemas de obesidad infantil, que luego se convierten en problemas de salud serios y la defensa del medio ambiente”.

El presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Agregó que “cuando no estaba de moda defender los mangles, yo me se de memoria por qué los mangles son importantes, por la maestra que se llamaba Luisa “Piti” Gándara”, quien fue maestra de biología.

“Ese fondo costaba más de $30 millones y esa iniciativa no se pudo convertir en ley por el costo, ahora que el gobierno está nuevamente retomando y saliendo de la quiebra se tienen que identificar los fondos para darle seguimiento a esas iniciativas. Ese fondo no tenía los recursos económicos para ejecutarse y son los que atienden los niños antes de entrar a la corriente escolar”, indicó el Presidente del Senado, quien acudió a la funeraria con varios senadores y senadoras populares.

Dalmau Santiago dijo que las industrias de refrescos se opusieron a la propuesta porque “se interpretaba como que que iba a ser un aumento dramático a esa industria cuando estábamos hablando de un centavo por lata de refresco.

“Todo el mundo paga un dólar o más por una botella de agua, quién puede protestar un centavo, pero como estábamos en el proceso de la renovación económica del país, la quiebra, la Junta de Supervisión Fiscal, no se pudo identificar ni el centavo ni los fondos para trabajar esa iniciativa”, sostuvo para agregar que “ahora que se está sacando a Puerto Rico de la quiebra, en un futuro cercano podré interpretar esa legislación y poderla ejecutar”.

“La iniciativa de buscar el financiamiento para el programa es lo importante, el vehículo de cómo financiarlo fue lo que descarriló en aquel momento la propuesta y creo que sí, que hay buscar la manera de garantizar esa iniciativa, pero uno no comete errores dos veces y yo era el presidente de la Comisión de Hacienda cuando tuve que decirle a la compañera que no había los votos para esa medida. Sí, queremos adelantar esa causa con otro vehículo de financiamiento”, dijo por su parte, el Presidente de la Cámara.

Hernández Montañez, quien rindió una guardia de honor junto con otros representantes populares, indicó que Gándara Menéndez llegó a la Legislatura “a jamaquear el palo, a hacer las cosas con sensibilidad, pero con carácter”.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González también dijo que la propuesta de crear el Fondo de la Niñez Temprana “es una iniciativa que se puede revisar y retomar”. “Ella siempre estuvo ligada al bienestar social, al tema familiar, la educación y salud”, sostuvo.

El representante novoprogresista, José “Quiquito” Meléndez expresó a su vez que, “Piti tuvo cerca de su corazón” el Programa Lee y Sueña y el proyecto para combatir la obesidad infantil. “Son dos proyectos que ella estaba manejando desde hace mucho tiempo, desde sus tiempos de primera dama y creo que es importante darle seguimento a ese tipo de legislación”, indicó Meléndez.

“Nos sentimos más que orgullos de Piti y de todas esas muestras de respeto, de cariño y de reconocer lo que han sido y fueron sus aportaciones al país. Al honrarla a ella están honrando a toda la familia y como he dicho anteriormente, honrando sus ideas, sus propuestas, sus compromisos y como ya he dicho anteriormente, ojalá que las cosas que ella quería impulsar se puedan convertir en realidad y dejen de ser simplemente meras expresiones verbales sin ningunas acciones concretas. Esa sería la mejor forma de honrar la memoria de Piti Gándara”, agregó el ex gobernador Acevedo Vilá, a quien varias veces se le quebró la voz.

También acudieron al velatorio, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Rodríguez Oronoz, el aspirante a la comisaría en Washington, José Hernández Rivera, el alcalde novoprogresista de San Juan, Miguel Romero, el ex representante novoprogresista, Antonio “Toñito” Silva y el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández. También, al atardecer acudieron al velorio varios alcaldes populares.

Igualmente, expresaron su pésame al ex gobernador y su familia, el coordinador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau y el portavoz del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Julio Muriente.

“Vine aquí a rendir homenaje a una ciudadana que se ganó el respeto de todos nosotros y nosotras, que se ganó un espacio propio”, expresó Muriente.

“Ella fue una persona de una gran calidad humana que se caracterizó en todos sus esfuerzos por la búsqueda de la excelencia. Hay un sentido de tristeza colectiva, un sentido de pérdida en las personas de pueblo. Se acercan a uno y le dicen: ‘perdimos a Piti’, yo creo que Piti se queda en la memoria y en el corazón nuestro”, indicó.

La ex gobernadora Sila M. Calderón dijo que Puerto Rico debe recordar a Gándara Menéndez “con agradecimiento porque ella no solamente fue una esposa leal y colaboradora con su marido, sino una madre especial y como figura pública, una persona ejemplar”.

El ex juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton destacó compungido que Gándara Menéndez fue una persona “muy comprometida con Puerto Rico”.

Luz Miriam Delgado, quien en La Fortaleza era una de las secretarias de Acevedo Vilá elogió el carácter afable de la ex primera dama. “Piti era bien sencilla y bien sensible. Era tremenda como mamá, como amiga. Ella estaba pendiente de todo”, sostuvo.

El publicista Florencio Merced recordó que Gándara Menéndez lo reclutó para promover el Programa Lee y Sueña. “Ella nos contrató en el área de comunicación y relaciones públicas. Trabajamos con ella buen tiempo y fue una muy buena experiencia. Se merece los adjetivos que le han dado en estos momentos”, sostuvo.

“Estamos consternados con la noticia, queremos mucho a nuestro gobernador Aníbal y a Piti, de tantos años de amistad con mi esposa. Estamos dando el apoyo necesario”, expresó el actor y cantante mexicano, Fernando Allende. También le dieron el pésame a la familia, el doctor José Álvarez Romagosa, del programa Latin Doctors y José Vega, conocido como el Payaso Remi.

Acevedo Vilá, a quien se le quebró la voz varias veces, agradeció las muestras de cariño y solidaridad. “Nos sentimos más que orgullos de Piti y de todas esas muestras de respeto, de cariño y de reconocer lo que han sido y fueron sus aportaciones al país. Ojalá que las cosas que ella quería impulsar se puedan convertir en realidad y dejen de ser simplemente meras expresiones verbales sin ningunas acciones concretas. Esa sería la mejor forma de honrar la memoria de Piti Gándara”, dijo el ex gobernador.

En horas tempranas de la noche, el pianista Juan Carlos Vega rendiría un tributo musical a la ex primera dama con una selección de piezas como “Un besito más”, “Preciosa”, “Se me olvidó otra vez”, “Yo te extrañaré” y “Soñando con Puerto Rico”.

El velatorio continúa mañana de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía y las 2:00 de la tarde, los restos de la ex primera dama serán trasladados hasta la Catedral del Viejo San Juan, donde se oficiará una misa en su nombre.

Posteriormente, serán cremados en un evento privado de la familia, indicó Juanita Colombani, portavoz de la familia Acevedo Gándara.