La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, presentó una medida legislativa con el propósito de otorgar inmunidad a las facilidades y profesionales de la salud que asisten al Gobierno de Puerto Rico en la respuesta al estado de emergencia decretado a causa del COVID-19.

Recientemente la gobernadora Wanda Vázquez Garced, mediante la Orden Ejecutiva OE-2020-036, otorgó inmunidad a las facilidades y profesionales de la salud que asisten al gobierno de Puerto Rico durante la crisis del Covid-19. Pero según el actual estado de derecho, la orden ejecutiva no tiene el alcance para cumplir el fin de proteger a los profesionales de la salud cuando brindan sus servicios. Por lo que le corresponde a la Asamblea Legislativa promover legislación a esos fines tal y como lo expresa la ley sobre los procesos de ofrecer inmunidad.

PUBLICIDAD

Según expresa la exposición de motivos de la Resolución Concurrente presentada por la licenciada Charbonier, “la presente legislación persigue establecer inmunidad sobre cualquier reclamación y/o responsabilidad impuesta por daños y perjuicios sufridos por un caso de alegada impericia médica y/o reclamación por negligencia a las facilidades y los profesionales de la salud envueltos en el tratamiento y cuidado de salud de pacientes admitidos, atendidos en sala de emergencia, referidos, transferidos, recibidos por un trasladado, o que fueran trasladados a otra institución durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Puerto Rico, siempre y cuando no conlleven actos u omisiones que constituyan un crimen, delito, fraude, en los que medie malicia o negligencia crasa, actos intencionales, o aquellos que constituyan una reclamación falsa.”

La también presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes añadió que “uno de los grandes problemas que estamos presentando en los centros de salud donde se están atendiendo a los pacientes con coronavirus es que los tratamientos que se están ofreciendo a los pacientes que no son asintomáticos van dirigidos a combatir los síntomas según se van presentando. Esto debido a que la medicina actual no cuenta con guías para muchos de los síntomas provocados por el referido virus. Al no existir aún una cura para el COVID-19, la interacción y las complicaciones de los pacientes con las medicinas y tratamientos son causantes de mucha incertidumbre en el proceso. Este panorama, sin duda, esta causando mucha tensión tanto en los pacientes como en el personal médico que los atiende. Y esta medida que estoy presentando tiene el propósito de liberar las preocupaciones del personal médico que está haciendo lo mejor que pueden durante esta crisis mundial para salvar a los pacientes. Esta legislación ayudará a quitarles esas preocupaciones sobre demandas económicas que puedan surgir en un futuro, y garantizarles el espacio y el ambiente idóneo para que puedan continuar realizando su titánica labor”.