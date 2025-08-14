La empresa Solx Puerto Rico (SPR), la primera planta de fabricación de paneles solares en la isla, celebrará una feria de empleo el martes 19 de agosto de 2025 en Aguadilla, con el fin de reclutar talento local para su fase inicial de operaciones.

La actividad se llevará a cabo en el Edificio #2 de los predios de HPE en Aguadilla, en horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., y se realiza en colaboración con Conexión Laboral del Noroeste. Más de 50 plazas estarán disponibles, entre ellas posiciones como técnicos electricistas, ingenieros, operadores, supervisores y personal especializado en manufactura, calidad y logística.

“Esta feria de empleo junto a Solx Puerto Rico no solo representa nuevos puestos de trabajo, sino la posibilidad de que nuestra gente sea parte de un proyecto innovador que transformará la industria de energía renovable en la isla”, expresó Lourdes Ríos Muñiz, directora ejecutiva de Conexión Laboral del Noroeste, al destacar el impacto económico de la iniciativa en la región.

Solx Puerto Rico se establecerá en el antiguo complejo de Hewlett-Packard en Aguadilla con una inversión inicial de 64 millones de dólares. Según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el proyecto proyecta crear 610 empleos en los próximos cinco años y generar ventas por más de 845 millones de dólares, consolidando a Puerto Rico como un actor clave en el sector de energía limpia y manufactura avanzada.