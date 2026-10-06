Quienes estén en busca de empleo tendrán una nueva oportunidad para conectar con patronos y agencias de reclutamiento durante una feria que reunirá más de 1,700 plazas disponibles en Puerto Rico.

La actividad “En Puerto Rico hay trabajo”, organizada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), se llevará a cabo el miércoles, 14 de octubre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el primer nivel de Plaza Las Américas, en el local contiguo a Walgreens.

Más de 70 patronos y agencias de reclutamiento participarán en el evento con ofertas de empleo a tiempo completo y parcial. Las oportunidades estarán disponibles en áreas como alimentos, seguridad, mantenimiento, construcción, salud, servicios, educación, hotelería, manufactura, banca y ventas, entre otras.

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“Una de nuestras prioridades es que las oportunidades de empleo lleguen a nuestra gente y que quienes están listos para trabajar puedan tener acceso a ellas. Esta feria responde a la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón de fortalecer la fuerza laboral, ampliar las oportunidades para los trabajadores y acercar los servicios del Gobierno a la ciudadanía”, expresó la secretaria del DTRH, María del Pilar Vélez Casanova.

La funcionaria invitó a la feria a personas que buscan empleo, desean dar un nuevo paso en su carrera o quieren regresar al mercado laboral.

“Queremos que los ciudadanos salgan de esta feria con una nueva posibilidad y con la certeza de que en Puerto Rico hay oportunidades para quienes quieren trabajar y desarrollarse”, cerró diciendo Vélez Casanova.

Aunque no hay requisitos para participar, se recomienda que los asistentes lleven varias copias de su resumé y una identificación vigente con foto. También deben estar preparados para posibles entrevistas durante la actividad, ya que algunos patronos podrían realizarlas en el momento.