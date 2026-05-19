¿Eres un joven de 16 años o más y buscas un empleo de verano?

Para ayudar a esta población a tener lo que pudiese ser su primera experiencia en el mercado laboral, el Departamento del Trabajo realizará este próximo 4 de junio el Expo Empleo Juvenil.

La secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, detalló que el evento se hará en un local contiguo a la farmacia Walgreens de Plaza Las Américas, en Hato Rey, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

“Esta iniciativa busca hacer un espacio de conexión entre jóvenes de 16 años en adelante y patronos, facilitando oportunidades de empleo, experiencias de reclutamiento y herramientas que les permitan dar sus primeros pasos dentro del mundo laboral”, indicó la funcionaria durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

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Reveló que, al momento, unos 20 patronos ofrecerán oportunidades de empleo. Aceptó que la mayoría de los trabajos son en la zona metropolitana para comercios que ofrecen servicios o establecimientos de venta de alimentos.

12 Fotos Algunos de ellos mo requieren títulos universitarios, sin embargo tienden a ser un tanto peligroso.

“Es donde más se concentra la oportunidad de empleo para los jóvenes”, señaló Vélez Casanova.

Explicó que, según regulaciones federales, a los menores no se les puede ubicar en trabajo que pongan en riesgo su seguridad, por lo que limita las opciones de empleos.

Los jóvenes que acudan a esta feria de empleo deben estar acompañados de su padre, madre o tutor, si es menor de 18 años. Además, deben llevar identificación, como pudiese ser el acta de nacimiento, pasaporte o una identificación del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que pudiese ser la licencia de conducir, de aprendizaje o de identificación.