Luego de que Jenniffer González Colón anunciara un proyecto de rehabilitación del poblado de Boquerón por $9.5 millones, el alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, reveló una promesa que le hizo la gobernadora de pasarle al municipio la administración del Centro Vacacional y el Balneario de Boquerón.

Sin embargo, la primera ejecutiva no quiso dar detalles de dicha promesa, ya que el pacto se concretaría una vez termine la reconstrucción de las cabañas, localizadas frente a la playa.

“Cuando se vaya a hacer traspaso, se habla de todo eso”, indicó González Colón a la prensa, durante una visita a Cabo Rojo, al evitar dar detalles de lo propuesto.

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Añadió que “hay un proceso legal” que se debe realizar para concretar el traspaso. Aceptó que no ha comenzado.

“Así que, cuando lleguemos ese momento, hablaremos de los detalles, porque todavía el gobierno no ha hecho esa gestión” afirmó.

Sin embargo, el alcalde habló entusiasmado del principal proyecto de mejoras para la zona. Se trata de un sistema de bombeo que evitaría el descargue de aguas usadas en la Bahía de Boquerón. El mismo se realiza a un costo de $8 millones.

“Eliminamos esas plantas de tratamiento viejas y porquería, y vamos a proteger de una vez y por toda la Bahía de Boquerón para el disfrute de todos los turistas que nos visitan”, afirmó Morales Wiscovitch.

En la actualidad, el municipio administra la zona pública del Balneario de Boquerón. Incluye el estacionamiento, rampas de botes y área de conciertos, entre otros. La que faltaría traspasar, sería la administración de las cabañas. Estas son administradas en la actualidad por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).