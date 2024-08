Ante las lluvias copiosas que experimenta el municipio de Caguas por el paso de la tormenta tropical Ernesto, ahora convertido en huracán, la principal preocupación del alcalde, William Miranda Torres, es la crecida de los cuerpos de agua, que ya cubrieron algunos puentes.

“Mi principal preocupación sigue siendo la lluvia, se estima que puede estar lloviendo como hasta las 2:00 de la tarde. Los ríos, como eso es impredecible, eso sube y baja, las quebradas, hay que estar pendiente a ellas”, sostuvo el ejecutivo municipal cagüeño, en entrevista telefónica con Primera Hora.

Los efectos del fenómeno atmosférico comenzaron a sentirse a eso de las 3:00 a.m. de este miércoles, y ya a las 7:00 a.m. el río Bairoa cubrió el puente del sector Los Ramos en el barrio Las Carolinas. No obstante, el cuerpo de agua ya volvió a su cauce.

El alcalde también dio cuenta de que un puente en el sector Salchichón del barrio Río Cañas, estaba cubierto por una quebrada crecida.

48 Fotos Ventolera provocó que cayeran árboles y bloquearan varias carreteras.

Otras incidencias

Aunque ya la mayoría de los deslizamientos y árboles caídos que obstruían las vías en Caguas se habían atendido, aún hay personal del Municipio en el sector Buena Vista, del barrio San Antonio, donde un árbol cayó sobre una línea viva del tendido eléctrico. Asimismo, también hay brigadas en la carretera PR-796.

Al momento, tienen 14 personas refugiadas en la escuela Abelardo Díaz Morales, de las que siete son personas encamadas. Miranda Torres informó que todas las personas fueron trasladadas antes de que se comenzaran a sentir los efectos del fenómeno.

El ejecutivo cagüeño estimó que sobre 5,00 clientes están sin servicio de energía eléctrica, pero siguen con agua, puesto a que las estaciones de bombeo cuentan con generador eléctrico. Solo hay un sector en el barrio Cañaboncito que no tiene suministro de agua potable por problemas con la energía eléctrica.

“Exhortamos a la ciudadanía que, si no tiene una urgencia por la cual estar en la carretera, que se mantenga en su hogar, es una oportunidad para estar en familia y que nos permitan a nosotros atender las situaciones de manera más efectiva”, sostuvo Miranda Torres.