El jueves, 9 de julio, a las 10 de la mañana, se celebrará una vista pública en relación a la operación de la Junta de Libertad Bajo Palabra, a raíz del caso que involucra el asesinato de una enfermera a manos de un convicto que se encontraba en libertad bajo palabra desde el 2018, anunció el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, José ‘Che’ Pérez, anunció que

El Representante del Partido Nuevo Progresista había ya informado la semana pasada que estaría realizando una investigación sobre el asunto.

La vista, a realizarse en el salón de audiencia Severo Colberg (Audiencias Número 1) contará como deponentes a funcionarios de Junta de Libertad Bajo Palabra, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Justicia.

PUBLICIDAD

“Tal como había comentado el pasado jueves (2 de julio), la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, bajo la Resolución de la Cámara 139, iniciará un -proceso de evaluación de la operación de la Junta de Libertad Bajo Palabra, incluyendo los trámites de evaluación de casos, requisitos de cumplimiento, estudios asociada a cada vista y datos, concretos y detallados, sobre sus decisiones administrativas. Lo que buscamos es conocer sobre los procesos para, de ser necesario, someter legislación que atiende cualquier laguna o necesidad que exista”, informó Pérez por escrito.

Las expresiones del legislador surgen luego del arresto de Carlos Estefano Pino, persona de interés en el asesinato de una enfermera en Caguas, y quien, desde el 2018, gozaba de libertad tras cumplir parte de una condena de 167 años por feminicidio, así como otros delitos.

“Este caso, definitivamente será evaluado, pero esta investigación no es una populista, es algo dirigido a determinar si existen mecanismos que se deben reforzar, o espacios que deben ser llenados. Es una oportunidad de mejorar el sistema, de ser necesario”, agregó el Representante.

La vista se realiza bajo el amparo de la Resolución de la Cámara 139, de su autoría, junto al presidente cameral, Carlos ‘Johnny’ Méndez, la cual ordena a dicha Comisión realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con el Sistema Judicial, incluyendo entes de naturaleza cuasi judicial de la Rama Ejecutiva, los jueces y tribunales, el ejercicio de la profesión de la abogacía, los servicios sociales en los tribunales, los servicios legales para el gobierno estatal, municipal y los ciudadanos indigentes y la profesión de la notaría; el Departamento de Justicia, el Procurador General de Puerto Rico, el Registro de la Propiedad y los registradores, entre otros.