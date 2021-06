La Cámara de Representantes acudirá este viernes al Tribunal de Primera Instancia de San Juan con un recurso legal para requerir información sobre las operaciones de LUMA Energy, anunciaron hoy, el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito”Hernandez y el presidente de la Comisión cameral de Energía, Luis Raúl Torres.

Los legisladores de la mayoría popular hicieron el anuncio durante una vista pública en el Capitolio en la que se encuentra desde esta mañana el presidente y CEO de LUMA, Wayne Stensby.

La comisión legislativa le otorgó hoy un plazo de 24 horas a Stensby para que les someta información sobre diversos asuntos entre ellos, la lista de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que pasaron a la plantilla de la LUMA; compañías que la empresa tiene sub contratadas; un desglose de los celadores por categoría, detalle sobre los centros de llamadas y sobre los acuerdos que ha llegado la empresa con algunos municipios.

“Eso no es confidencial y si no lo entrega en 24 hors vamos al tribunal. Eso es información pública porque esos empleados se pagan con la tarifa de los abonados y eso es dinero público”, dijo el representante Torres cuando le pidió a Stensby la lista de los empleados de la AEE que fueron contratados por LUMA.

“Yo tengo la obligación de proteger a esos empleados”, reclamó el Presidente de LUMA, quien lleva más de cuatro horas en la vista pública. Acudió con el abogado y empleado de la empresa, José Pérez.

En las preguntas y respuesta, Stensby, quien no habla español, es asistido por intérpretes. Stensby no reveló su salario, pregunta que tampoco contestó en una vista anterior a la que también fue citado por la Comisión de Energía de la Cámara.

“Lo importante es que los planteamientos que ellos están utilizando de privilegio, de asuntos que no pueden divulgar, vamos a tener que atenderlos a ver si cumplen con los requerimientos del Estado, que esto tiene que ser con asuntos de seguridad nacional, con asuntos en que se pierdan vidas. En un asunto donde el gobierno tiene millones de dólares invertidos, esto no aplica. Lo preferible, lo prudente, es que nos conteste”, dijo el Presidente de la Cámara.

Hernández indicó que “hay muchos asuntos contractuales, de inversión, de participación, que tienen que ver con la intervención de la empresa en cuanto a su componente corporativo, su intervención en otras transacciones. Hemos estado todo el tiempo hablando de que LUMA y sus dos principales tiene información privilegiada y puede darle ventaja a cualquiera de sus entidades a participar para llevarse cualquiera de las cogeneradoras que tiene Puerto Rico”.

Por otra parte, Stensby no descartó que LUMA Energy entreviste a celadores con experiencia que laboraban en la AEE y que durante la transición no fueron contratados por el consorcio energético. Dijo que no se ha reunido con la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), sindicato que agrupaba a los celadores de la AEE.