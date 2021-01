La Cámara se apresta a aprobar mañana lunes el nuevo reglamento que regirá en ese cuerpo legislativo durante los próximos cuatro años, con un aparente consenso y cuestionamientos levantados por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en el manejo de las gradas.

El presidente del cuerpo de legisladores, Rafael “Tatito” Hernández dijo que los portavoces de todas las delegaciones se reunieron durante la semana pasada buscando la manera de tener un producto final con el mayor consenso.

El borrador de reglamento le otorga poderes exclusivos al Presidente en el manejo de manifestaciones públicas y seguridad en las gradas. Incluso, permitiría que los manifestantes puedan ser expulsados si el Presidente así lo solicita, disposiciones que fueron cuestionadas por la representante del MVC, Mariana Nogales, el pasado 14 de enero.

El portavoz de la mayoría popular, Ángel Matos al reaccionar entonces a los cuestionamientos levantados por el MVC defendió que la discreción esté en manos del Presidente amparándose en los violentos incidentes ocurridos el pasado 6 de enero en el capitolio federal.

“No se acogió el tema de seguridad. En ese tema para uno ser oportuno y poder atender cualquier planteamiento uno tiene que tener control y tenemos unas diferencias en cuanto a poder determinar y llegar a una votación de consenso en un problema que esté ocurriendo. En real time uno tiene que tomar una decisión automática. Es una cuestión práctica”, dijo el Presidente de la Cámara.

Indicó sin embargo, que la diferencia no es con la minoría. “El único que están haciendo ese alegato es el MVC. Nuestro planteamiento es de ser oportuno. En los temas de seguridad uno debe tener la capacidad para poder reaccionar rápido, pues estamos hablando de vidas”, indicó Hernández.

“Hay cosas que uno puede llevar a un consenso y una votación, pero hay asuntos que son puros administrativos, que son asuntos que uno tiene que tomar la decisión rápida…Es una cuestión de poder ser ágil en una determinación de seguridad, si se estuviera ocasionando algún tipo de crimen o delito en las gradas”, argumentó.

Pero aquí ha habido una controversia mayor con relación a esto que trascendió este cuatrienio y que comenzó en el cuatrienio anterior del PNP cuando se cerraron las gradas al público. ¿Usted haría lo mismo entonces?, preguntó Primera Hora.

“El planteamiento no es cerrar gradas, las gradas están abiertas y se da algún caso de delito que una persona agreda a otra o que una persona entró con un bulto y está tirando, está agrediendo a otro que está al lado, yo no puedo ponerme a votar para determinar si lo voy a sacar. Tengo que tomar la decisión rápida y oportuna para que las personas de seguridad puedan tomar acción. Esa es la única decisión. No tiene que ver nada con acceso, tiene que ver con que se ocasione algún tipo una distorsión o algún incumplimiento a las normas y al decoro que requiere estar en la Asamblea Legislativa”, dijo el Presidente de la Cámara.

Reclamó una mayor apertura con sesiones legislativas en distintas comunidades. “Es nuevo, vamos a tratar de hacerlas una vez al mes. Serán jueves y no para un teatro, sino que serán en canchas y en parques. Vamos a llevar el Capitolio a los barrios y caseríos”, dijo para agregar que conjuntamente con las sesiones comunitarias habría vistas simultáneas de las comisiones legislativas.

En torno al número de comisiones dijo que serán más de 30 y sostuvo que por la cantidad de partidos, que ahora son cinco, aumentaron la participación de las minorías. Detalló que en las comisiones pequeñas aumentaron de nueve a 11 los integrantes y en las más grandes, de 15 a 17, sus miembros.

Entre las nuevas comisiones mencionó una Comisión Especial para la Fiscalización de Política Pública, que se encargaría de buscar leyes que no se están cumpliendo, una Comisión para la Fiscalización de Fondos Públicos que verificará el cumplimiento de los fondos asignados para programa y una Comisión, que atenderá el tema de la corrupción desde la óptica del procesamiento de casos en el Departamento de Justicia, el Negociado de Investigaciones Especiales, el Panel de Ex Jueces del Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor.

No fue preciso en torno a si podrían eliminarse algunas agencias. “No lo limito, hay que verlo, esperar el resultado”, dijo Hernández.

Dijo que los descargues de proyectos quedan prohibidos “de forma tácita” y agregó que no pueden aprobar medidas sin debate. “Vamos a darle mucho énfasis a los proyectos de esfuerzo bipartita. Eso pone a todo el mundo en igualdad de condiciones. Nos hemos comprometido para darle paso a todas las medidas sin importar quien fue el autor. A nosotros no nos dieron nada. Queremos ser contraste”, indicó.

En torno a las vistas públicas, dijo que se harán ajustes para los deponentes presenten sus ponencias no menos de 48 horas antes y sostuvo que estos tendrán minutos para deponer de manera que los legisladores tengan más tiempo para preguntar.

“El más novel de los cambios es el mark up de la medida que va para aprobación”, dijo para explicar que antes de ser llevadas a votación las medidas deberán ser aprobadas en una vista pública.

Dijo que todas las sesiones serán a la 1:00 de la tarde.

El líder cameral también indicó que esta semana se reunirían, tanto él como el presidente del Senado, José Luis Dalmau, con el gobernador Pedro Pierluisi.

Igualmente, el Presidente de la Cámara dijo que mañana lunes se reúne junto a su equipo fiscal, con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko y otros miembros del ente federal que no identificó.

“La reunión con la Junta va a ser aquí. Ellos son los que pidieron la reunión”, indicó Hernández y sostuvo que aunque tienen diferencias “empezó un proceso de comunicación”.

“Los últimos dos presupuestos (de gastos de funcionamiento del gobierno) han sido de la Junta, los dos descuadrados y no cumplieron con las expectativas”, sostuvo Hernández.

También dijo que se reunirá con el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa y su equipo de trabajo para “ocupar el espacio de la Legislatura en la elaboración del plan fiscal, reclamando a Pierluisi que lo ajuste a la realidad económica de hoy que es totalmente distinta a la de 2017, del huracán María y los terremotos”.

Además, el líder legislativo indicó que reclamará a la nueva administración del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden que agilice la entrega de los fondos de la recuperación de Puerto Rico para los damnificados de María.