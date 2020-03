La Cámara de Representantes aprobó esta tarde a viva voz, en votación partidista, el Proyecto del Senado 1467 que busca establecer la consulta de estatus en las próximas elecciones generales de noviembre. Si embargo, la medida fue aprobada con enmiendas, por lo que será devuelta al Senado para que apruebe esas enmiendas, aunque ya había aprobado el proyecto el 1 de marzo pasado.

Durante el debate previo a la aprobación, los miembros de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) defendieron apasionadamente el proyecto, asegurando que sería la vía para lograr la estadidad para Puerto Rico.

Del otro lado, los miembros de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) condenaron el proyecto argumentando que es similar a otros plebiscitos anteriores que no condujeron a cambio alguno, al tiempo que la Isla enfrenta otras situaciones más urgentes, como la amenaza del coronavirus.

PUBLICIDAD

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Dennis Márquez, y el independiente Manuel Natal Albelo, también rechazaron la medida. El primero sostuvo que el proyecto es “una apología a la estadidad y la ciudadanía americana impuesta”, mientras que el segundo dijo que había asuntos más urgentes que atender y que el plebiscito era solo un esfuerzo desesperado de los políticos del PNP ante la realidad de que su reelección no está segura, para que más estadistas disgustados con la pobre gestión del PNP al frente del gobierno fueran a las urnas y, de paso, votaran por ellos.

El debate se extendió durante horas, incluyendo momentos acalorados y otros que parecieron carecer de seriedad, y hasta varias menciones a las Tetas de Cayey, si bien no está del todo claro de qué manera las peculiares montañas son relevantes para el plebiscito.

El primero en tomar un turno fue el estadista José Aponte, quien repasó el trasfondo histórico de la condición colonial de Puerto Rico y su evolución hasta los plebiscitos sobre estatus de años más recientes.

Dijo que no es inusual que grupos con intereses particulares y que sacan beneficios del estatus vigente se opongan a que cambie, y retrasen cualquier intento al respecto, y sostuvo que así sucedió en Hawái y Alaska, territorios devenidos estados en tiempos recientes.

Añadió que esperaba “ver al compañero independentista Dennis Márquez votar a favor” de la medida, porque con ese plebiscito se resolvería el asunto estatus bajo las opciones de “estadidad sí o no”. Afirmó que de esa manera “los que creemos en la estadidad votaremos a favor”, y todas las demás opciones, sea independencia o cualquier variante de libre asociación o soberanía “tienen espacio en el no”.

PUBLICIDAD

Condenó, aunque sin decir nombre específico, al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, por exhortar a violar la ley y quemar o destruir las papeletas de plebiscito.

Aponte insistió que Puerto Rico tiene hoy día “las condiciones propicias para ser incorporado como estado”.

“Yo los reto que nos den el mandato y vayamos a Washington a ver qué pasa”, afirmó Aponte, recordando que “no ha habido una sola instancia en que el presidente de los Estados Unidos se haya negado a firmar el acta de admisión”, según sucedió con otros 36 estados.

Rafael “Tatito” Hernández habló en nombre de la delegación del Partido Popular Democrático y aseguró que “esta no es la medida, este no es el momento, este no es el proyecto”, y agregó que “el propio proceso demuestra que la mayoría (legislativa) está consciente que esto es un esfuerzo fútil” que solo tiene un efecto local para buscar “motivar a los estadistas abochornados con el PNP”.

Condenó que se eliminara del proyecto las opciones bajo el No que incluían la independencia y la libre asociación, y recordó que algo similar ocurrió con el proyecto original del 2017, que “nosotros reclamamos que era inconstitucional, y el tiempo nos dio la razón”.

Hernández recordó que, si bien Aponte dijo que ningún presidente se había negado a firmar un acta de admisión, la realidad es que en tiempos recientes, con liderato republicano en el Congreso, la Casa Blanca, y todo el gobierno y la Legislatura en Puerto Rico, cuando se pensaría que “todo estaría plancha’o”, no se había avanzado nada.

PUBLICIDAD

“¿Y qué pasó que no está nevando ya en Puerto Rico? La estadidad nunca llegó”, dijo en tono sarcástico, refiriéndose a los intentos fallidos de lograr respaldo en el Congreso a las iniciativas anteriores para lograr la estadidad para Puerto Rico.

Satirizó además con la situación de que, a pesar de someter legislación en Washington para buscar la inclusión de Puerto Rico como estado 51, ya el proceso para incluir a Washington D.C. “les está dando una pela”, y en cualquier caso tendrían que aspirar a entrar como estado 52.

“Mire, no hay ambiente”, insistió Hernández. “No hay posibilidades serias de que esto pueda prevalecer. Por esa razón, nuestra delegación repudia este proyecto… el proceso no es serio”.

El independentista Márquez sostuvo que el proyecto que se discute sería aprobado por la mayoría y que eso tendría como consecuencia que se dé el plebiscito para noviembre. Agregó, no obstante, que explicaría la posición del PIP y las acciones que tomarán para combatirlo.

“Claramente, yo no votaré a favor del proyecto… que hace una apología a la estatidad y a la ciudadanía americana impuesta”, sostuvo.

Condenó que la medida no incluya las diferentes variantes que respaldan otros grupos, de manera que el proceso pueda ir descartando las diferentes posiciones que no promuevan el cambio y así se pueda eliminar de verdad la condición colonial.

Advirtió además sobre el desafío directo al Departamento de Justicia federal, recordando que antes lo habían planteado, para luego “rajarse” ante la presión de Washington.

Insistió en que “como está redactado” no puede votar a favor. Advirtió, no obstante, que “una cosa es votarle en contra al proyecto, y otra es lo que va a hacer el PIP”, y recordó que, por años su partido ha luchado contra viento y marea para impulsar la independencia.

PUBLICIDAD

“Lo digo y lo reafirmo, el Partido Independentista va a votar en la calle y en las urnas por el No, va a votar contra la estatidad”, reiteró. “Vamos a decirle No a la estadidad. Y vamos a decirle Sí a la reafirmación de que somos un país diferente, que somos un país caribeño, un país latinoamericano… que no hay forma de asimilarnos o anexarnos”.

“No a la colonia, no a la anexión, sí a la puertorriqueñidad, sí a la patria, sí a la independencia”, insistió Márquez.

El independiente Manuel Natal Albelo, que se ha unido al nuevo Movimiento Victoria Ciudadana, condenó en su intervención que por horas se debata sobre el plebiscito “adicional, el sexto, para supuesta y alegadamente atender el problema del estatus”, en lugar de atender asuntos más urgentes como la amenaza del coronavirus, las escuelas no reabiertas, los miles que continúan sin casa y otras dificultades más.

Lamentó que se insista en otro plebiscito más “cuando el resultado ya lo hemos visto”, y sostuvo que se le atribuye a Albert Einstein la frase de que la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, sosteniendo que es una locura del PNP insistir en hacer lo mismo otra vez “en un momento tan inoportuno”.

Indicó que quizás no era más que otro ardid ante la realidad de que “la reelección no está tan segura”, para llevar a gente a las urnas con la promesa de estadidad, y que de paso voten por ellos.

La otra razón, sostuvo, sería por dinero, y recordó que ya en 2017, “levantaron $1.2 millones para un plebiscito que era solo para ustedes”, porque de antemano se sabía que solo votarían los simpatizantes del PNP. Agregó que luego ese dinero se repartió entre colaboradores del partido para correr esfuerzos de campaña.

PUBLICIDAD

“Si queremos algo distinto, hagamos algo distinto, la Asamblea Constitucional de Estatus. Pero no cojamos de lo que no somos a la gente, ustedes saben, como decían en el chat”, insistió. “Con mi voto no cuentan”.

El representante José “Pichy” Tores Zamora, condenó que se hablara de asuntos “irrelevantes”, ante “un asunto tan importante”.

Sostuvo que hay que hablar claro al pueblo sobre las opciones, y si votan por la independencia la vamos a buscar, pero con las consecuencias que conlleva, y eso significa no contar con los fondos federales.

“Vamos a bajar unánimemente por este proyecto. Los que creemos en la igualdad, vamos a hacer campaña por la estadidad”, afirmó.

Luis Vega Ramos, sostuvo que el proyecto es como el cuento de la puerca de Juan Bobo.

“Por más maquillaje que le ponga, y la peluca obviamente rubia… esto no es un ejercicio serio, es la tapa de zafacón que quieren usar como escudo de Capitán América… para esconder la corrupción del gobierno PNP”, indicó, comparándolo con el “papelón” del plebiscito de junio de 2017, “que ni todos ustedes mismos fueron a votar por él”.

“Ustedes no se cansan de hacer el ridículo”, cuestionó, recordando las instancias anteriores del 1998, 2017, en que hicieron plebiscitos que no condujeron a cambio alguno.

“No jueguen más con este asunto que es serio, como si se tratara de una pelota de plasticina, para no decir otras cosas que podrían aplicar”, reiteró.

“Los derrotaremos otra vez en este concurso de la puerca de Juan Bobo… no se le puede dar el aval”, insistió Vega Ramos.

PUBLICIDAD

La representante María Milagros “Tata” Charbonier sostuvo que los opositores a la medida no entienden que al votar en contra no derrotan al PNP, sino al pueblo, negándole la igualdad.

Dijo que el PPD habla que este no es el proyecto, pero no han presentado una alternativa.

“Lo peor que pueden hacer es seguir disfrazando el abuso que se está cometiendo contra este pueblo”, insistió. “Niegan sus problemas, no aceptan sus errores, y quieren seguir perpetuando la colonia”.

La representante retó a sus detractores a que “vayan a la calle y convenzan a Juan Bobo a ver si nos derrotan… pero yo también voy a ir a convencerlo de votar por la estadidad. Y ya no va a ser Juan Bobo, va a ser Juan que cree en la estadidad”.

El popular José “Conny” Varela también condenó el proyecto como uno “amañado” que se fue “fast track, por la autopista”, con una idea falsa de la realidad, que aseguró no tendría eco en Washington como ha pasado con plebiscitos anteriores, que han sido un derroche de $32 millones.

Condenó además que no se le diera participación a otras delegaciones a la hora de confeccionar la medida, y reiteró que la misma servirá para llevar a los votantes penepé a votar “bajo engaño”.

Ramón Luis Cruz también tomó un turno por el PPD para repasar una serie de asuntos que considera son mucho más prioritarios para los puertorriqueños, como el coronavirus, la falta de escuelas, la gente sin hogar, las carreteras destrozadas, entre otros, y condenó que el PNP siguiera insistiendo en un proyecto como este.

PUBLICIDAD

Afirmó que, contrario a lo que expresan de que este un proyecto para todos, en realidad “es el proyecto de nada”, que han intentado en otras ocasiones sin lograr resultado alguno.

Recordó las expresiones similares de legisladores del PNP para enero del 2017, donde prometían que se lograría la estadidad en el plebiscito de ese año, que no condujo a nada, pero sí dejó un costo millonario.

Lourdes Ramos insistió que la papeleta va a decir lo mismo que lo que tenían las papeletas de Hawái y Alaska, que fueron ambos admitidos como estados.

“Si los admitieron a ellos, entonces por qué el Congreso no iba a escucharnos a nosotros, por qué no iban a admitirnos”, sostuvo. “Esta propuesta cumple con los requisitos del gobierno federal”.

Condenó a los populares por no haber sabido desarrollar el Estado Libre Asociado y dijo que entretanto tienen una candidata a la gobernación separatista en Carmen Yulín Cruz.

“Reconozco la independencia como una opción seria, pero el PPD no ha sido capaz de presentar una opción seria o decir si continúan con la mogolla de la libre asociación”, reiteró.

Jesús Manuel Ortiz abordó el asunto del costo de la medida, comparándolo con la realidad que vive la gente.

Comentó que, según la propia medida, se usarían $3.5 millones, de los cuales $2 millones serían para una campaña educativa, y el resto para las papeletas y otras cosas relacionadas.

“Y $3.5 millones podríamos estar hablando aquí durante horas de como darles mejor uso”, apuntó, mencionando entre las posibilidades la reparación de escuelas, construcción de casas, compra de patrullas de policía.

Otros representantes también hicieron expresiones sobre el proyecto, mayormente alineadas con las expresiones de sus correligionarios del PNP y el PPD.